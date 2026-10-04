Süper Lig için yeni gündem: Maçlar ertelenecek mi?

Türk futbolu son bir haftada yaşananlarla çalkalanıyor... Hakemler dosyası ve bahis soruşturmasında idarecilerin PFDK sevkinin ardından gündemde, "Süper Lig erteleniyor mu?" sorusu yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GÜN GÜN YAŞANANLAR
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, salı günü hakemler dosyası kapsamında gözaltına alındı.
YASİN KOL GÖZALTINA ALINDI
İstanbul'da "hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, perşembe akşamı gözaltına alındı.
"SÜPER LİG ERTELENİR"
Süper Lig'in eski hakemlerinden biri olan ve hakemler dosyasında ifade veren Deniz Ateş Bitnel, cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu lig oynanmaz ve muhtemelen lig ertelenecek." ifadelerini kullandı.
SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, cuma akşam saatlerinde katıldığı programda, "Kulüpler Birliği olarak masaya yatırmamız lazım. Bir şeyleri aceleye getirmek istemiyorum. İnsanların kulağına hiç hoş gelmeyecek ama şu milli aradan sonra, her şey yerli yerine oturana kadar gerekirse 2 hafta ligler ertelensin. Bu kadar bir şeye başlandı, komple ne yapılacaksa, temizlenecekse yapılsın ve bir daha üstüne konuşmayalım." açıklamasını yaptı.
FERHAT GÜNDOĞDU TUTUKLANDI
Hakemler dosyası kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında tutuklu (Cumartesi sabah) yargılama kararı verildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN CEVAP
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, cumartesi günü kulübün kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde MHK ve yaşananlarla ilgili konuştu.
Dursun Özbek'in sözleri şu şekilde:
"MHK ile ilgili Galatasaray olarak her zaman görüşümüzü belli ettik. Değişmesi yönünde TFF'ye çağrıda bulunduk devamlı. Bu şekilde olmamasını dilerdim. Zamanında değişim olsaydı, bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. Bir hafta sonra lig başlayacak ortada MHK yok! Başkanı tutuklanmış, hakemi tutuklanmış!"
"Bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük, söyledik. Ben çıktım söyledim, arkadaşlarım çıktı söyledi, kulüpten açıklama yaptık ama kimsenin umuruna gelmedi. Şimdi TFF'de sessizlik hakim! Bir hafta sonra ligler başlayacak. Ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri gerekiyor. Bu sessizlik, kaosu daha da büyütüyor. Olaylar giderek köpürüyor! Savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Herkes ne olup bittiğini de görüyor. Bütün bunlar olurken, bu liglerde bundan sonra yönetim nasıl şekillenir, bunun ortaya çıkması lazım."
-Erteleme bekliyor musunuz?
"Bu TFF'nin alacağı bir karar ama demin ifade ettim, cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı yok, tutuklu! Önemli hakemlerden, MHK'nin önem verdiği, TFF'nin önem verdiği, genellikle derbilerde görev verdiği hakem tutuklanmış, ifadeleri deşifre oldukça, ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek şeyler çıkıyor. Sessizlik hayra alamet değil! Bir an önce olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerekiyor. Sessizliğin kimseye faydası yok."
TFF'DEN HAMLE GELDİ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından TFF'den cumartesi günü öğlen saatlerinde MHK için hamle geldi ve resmi açıklama yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 6-8 Ekim'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakem atamalarını yapacak isimleri duyurdu.
TFF'nin açıklamasında, devam eden adli süreç kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Yeni MHK'nin oluşturulmasına ilişkin çalışmalara devam edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Yeni Merkez Hakem Kurulunun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.
FERHAT GÜNDOĞDU'DAN İSTİFA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, pazar gece saatlerinde görevinden istifa etti.
Gündoğdu'nun avukatlarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince, görevi kötüye kullanma ve tehdit suçları yönünden savcılığın tutuklama talebi reddedilmiş, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu yönünden ise tutuklama tedbirine başvurulmuştur. Adli süreç, vekilleri olarak tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, müvekkilin masumiyetine ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inancımız tamdır. Bununla birlikte; Türkiye Futbol Federasyonunun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması, adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına, müvekkilimiz Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden 03.10.2026 tarihi itibarı ile istifa etmiş ve istifa dilekçesi tarafımızca Türkiye Futbol Federasyonuna iletilmiştir."
BİR YORUM: MURAT ÖZBOSTAN
Sabah yazarı Murat Özbostan, pazar günü köşesinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Murat Özbostan, yazısında, "Süper Lig ve alt liglerle ilgili son günlerde yine herkes bir şey söylüyor. "Ligler ertelenebilir", "Süper Lig durabilir" senaryoları, talep gördükçe ısıtılıp yeniden servis ediliyor. Oysa ortada böyle bir plan yok. Süper Lig'in ertelenmesi diye bir gündem bulunmuyor. Türk futbolunda elbette sıkıntılar, tartışmalar ve değişmesi gereken noktalar var. Merkez Hakem Kurulu'na yeni bir atama yapılacak, TFF'nin seçime gidip gitmeyeceği de ayrıca tartışılıyor. (Böyle gündemleri yok)Ama bunların hiçbiri liglerin erteleneceği anlamına gelmiyor. TFF seçime gitse de gitmese de bugün görev başında olan bir yönetim var ve sistem işlemeye devam ediyor. Her yaşanan gelişmenin ardından yeni bir kriz senaryosu üretmek, "Ligler erteleniyor" diye ortaya çıkmak gerçeği değiştirmiyor. Ligler planlandığı gibi devam edecek. Bunun aksini gösteren somut bir karar ya da hazırlık yok. O nedenle ortada olmayan bir erteleme senaryosunu gerçekmiş gibi anlatmanın da kimseye bir faydası yok. Türk futbolunun zaten yeterince sorunu var; bir de olmayan krizleri üretmeyin!" ifadelerini kullandı.
GÖZLER İKİ KRİTİK TOPLANTIDA
Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler iki kritik toplantıya çevrildi. Kulüpler Birliği pazartesi, TFF ise salı günü toplantı gerçekleştirecek. İki kritik toplantının ardından, "Süper Lig maçları ertelenecek mi?" sorusunun yanıt bulması bekleniyor.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, salı günü hakemler dosyası kapsamında gözaltına alındı.
YASİN KOL GÖZALTINA ALINDI
İstanbul'da "hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, perşembe akşamı gözaltına alındı.
"SÜPER LİG ERTELENİR"
Süper Lig'in eski hakemlerinden biri olan ve hakemler dosyasında ifade veren Deniz Ateş Bitnel, cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu lig oynanmaz ve muhtemelen lig ertelenecek." ifadelerini kullandı.
SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, cuma akşam saatlerinde katıldığı programda, "Kulüpler Birliği olarak masaya yatırmamız lazım. Bir şeyleri aceleye getirmek istemiyorum. İnsanların kulağına hiç hoş gelmeyecek ama şu milli aradan sonra, her şey yerli yerine oturana kadar gerekirse 2 hafta ligler ertelensin. Bu kadar bir şeye başlandı, komple ne yapılacaksa, temizlenecekse yapılsın ve bir daha üstüne konuşmayalım." açıklamasını yaptı.
FERHAT GÜNDOĞDU TUTUKLANDI
Hakemler dosyası kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında tutuklu (Cumartesi sabah) yargılama kararı verildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN CEVAP
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, cumartesi günü kulübün kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde MHK ve yaşananlarla ilgili konuştu.
Dursun Özbek'in sözleri şu şekilde:
"MHK ile ilgili Galatasaray olarak her zaman görüşümüzü belli ettik. Değişmesi yönünde TFF'ye çağrıda bulunduk devamlı. Bu şekilde olmamasını dilerdim. Zamanında değişim olsaydı, bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. Bir hafta sonra lig başlayacak ortada MHK yok! Başkanı tutuklanmış, hakemi tutuklanmış!"
"Bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük, söyledik. Ben çıktım söyledim, arkadaşlarım çıktı söyledi, kulüpten açıklama yaptık ama kimsenin umuruna gelmedi. Şimdi TFF'de sessizlik hakim! Bir hafta sonra ligler başlayacak. Ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri gerekiyor. Bu sessizlik, kaosu daha da büyütüyor. Olaylar giderek köpürüyor! Savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Herkes ne olup bittiğini de görüyor. Bütün bunlar olurken, bu liglerde bundan sonra yönetim nasıl şekillenir, bunun ortaya çıkması lazım."
-Erteleme bekliyor musunuz?
"Bu TFF'nin alacağı bir karar ama demin ifade ettim, cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı yok, tutuklu! Önemli hakemlerden, MHK'nin önem verdiği, TFF'nin önem verdiği, genellikle derbilerde görev verdiği hakem tutuklanmış, ifadeleri deşifre oldukça, ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek şeyler çıkıyor. Sessizlik hayra alamet değil! Bir an önce olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerekiyor. Sessizliğin kimseye faydası yok."
TFF'DEN HAMLE GELDİ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından TFF'den cumartesi günü öğlen saatlerinde MHK için hamle geldi ve resmi açıklama yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 6-8 Ekim'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakem atamalarını yapacak isimleri duyurdu.
TFF'nin açıklamasında, devam eden adli süreç kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Yeni MHK'nin oluşturulmasına ilişkin çalışmalara devam edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Yeni Merkez Hakem Kurulunun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.
FERHAT GÜNDOĞDU'DAN İSTİFA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, pazar gece saatlerinde görevinden istifa etti.
Gündoğdu'nun avukatlarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince, görevi kötüye kullanma ve tehdit suçları yönünden savcılığın tutuklama talebi reddedilmiş, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu yönünden ise tutuklama tedbirine başvurulmuştur. Adli süreç, vekilleri olarak tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, müvekkilin masumiyetine ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inancımız tamdır. Bununla birlikte; Türkiye Futbol Federasyonunun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması, adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına, müvekkilimiz Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden 03.10.2026 tarihi itibarı ile istifa etmiş ve istifa dilekçesi tarafımızca Türkiye Futbol Federasyonuna iletilmiştir."
BİR YORUM: MURAT ÖZBOSTAN
Sabah yazarı Murat Özbostan, pazar günü köşesinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Murat Özbostan, yazısında, "Süper Lig ve alt liglerle ilgili son günlerde yine herkes bir şey söylüyor. "Ligler ertelenebilir", "Süper Lig durabilir" senaryoları, talep gördükçe ısıtılıp yeniden servis ediliyor. Oysa ortada böyle bir plan yok. Süper Lig'in ertelenmesi diye bir gündem bulunmuyor. Türk futbolunda elbette sıkıntılar, tartışmalar ve değişmesi gereken noktalar var. Merkez Hakem Kurulu'na yeni bir atama yapılacak, TFF'nin seçime gidip gitmeyeceği de ayrıca tartışılıyor. (Böyle gündemleri yok)Ama bunların hiçbiri liglerin erteleneceği anlamına gelmiyor. TFF seçime gitse de gitmese de bugün görev başında olan bir yönetim var ve sistem işlemeye devam ediyor. Her yaşanan gelişmenin ardından yeni bir kriz senaryosu üretmek, "Ligler erteleniyor" diye ortaya çıkmak gerçeği değiştirmiyor. Ligler planlandığı gibi devam edecek. Bunun aksini gösteren somut bir karar ya da hazırlık yok. O nedenle ortada olmayan bir erteleme senaryosunu gerçekmiş gibi anlatmanın da kimseye bir faydası yok. Türk futbolunun zaten yeterince sorunu var; bir de olmayan krizleri üretmeyin!" ifadelerini kullandı.
GÖZLER İKİ KRİTİK TOPLANTIDA
Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler iki kritik toplantıya çevrildi. Kulüpler Birliği pazartesi, TFF ise salı günü toplantı gerçekleştirecek. İki kritik toplantının ardından, "Süper Lig maçları ertelenecek mi?" sorusunun yanıt bulması bekleniyor.