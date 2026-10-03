Milli atıcılardan iki madalya!

Milli atıcılar, Yunanistan'da devam eden Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki organizasyonda tekler skeet kategorisinde kadınlarda Nur Banu Balkancı, erkeklerde Mustafa Serhat Şahin mücadele etti.
Milli sporcu Nur Banu Balkancı, finalde rakibine kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Mustafa Serhat Şahin ise yarı finalde yenilerek bronz madalya aldı.
Milli sporcu Nur Banu Balkancı, finalde rakibine kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Mustafa Serhat Şahin ise yarı finalde yenilerek bronz madalya aldı.