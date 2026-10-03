2. Lig'de haftanın ilk sonuçları!

Futbolda Nesine 2. Lig'in 5. haftası, oynanan 7 maçla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
- Kırmızı Grup:
KCT 1461 Trabzon FK-Serikspor: 4-1
Kırklarelispor-Sakaryaspor: 1-3
Fethiyespor-Karacabey Belediyespor: 0-1
- Beyaz Grup:
Efor Çay Erbaaspor-Aliağa Futbol: 2-4
İnegöl Kafkasspor-Muşspor: 0-1
Menemen FK-Adana Demirspor: 2-0
İSBAŞ Isparta 32-Hatayspor: 1-0
- Kırmızı Grup:
KCT 1461 Trabzon FK-Serikspor: 4-1
Kırklarelispor-Sakaryaspor: 1-3
Fethiyespor-Karacabey Belediyespor: 0-1
- Beyaz Grup:
Efor Çay Erbaaspor-Aliağa Futbol: 2-4
İnegöl Kafkasspor-Muşspor: 0-1
Menemen FK-Adana Demirspor: 2-0
İSBAŞ Isparta 32-Hatayspor: 1-0