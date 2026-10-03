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2. Lig'de haftanın ilk sonuçları!

Nesine 2. Lig'de 5. hafta, oynanan 7 karşılaşmayla başlarken birbirinden çekişmeli mücadeleler sahne oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 22:12
2. Lig'de haftanın ilk sonuçları!
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 Futbolda Nesine 2. Lig'in 5. haftası, oynanan 7 maçla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

- Kırmızı Grup:

KCT 1461 Trabzon FK-Serikspor: 4-1

Kırklarelispor-Sakaryaspor: 1-3

Fethiyespor-Karacabey Belediyespor: 0-1

- Beyaz Grup:

Efor Çay Erbaaspor-Aliağa Futbol: 2-4

İnegöl Kafkasspor-Muşspor: 0-1

Menemen FK-Adana Demirspor: 2-0

İSBAŞ Isparta 32-Hatayspor: 1-0

 
 
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