Okan Buruk'tan iki futbolcu için karar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'ın forma talebine olumlu yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın iki deneyimli futbolcusu, daha fazla forma giymek istediklerini teknik ekibe iletti. Teknik direktör Okan Buruk da bu talebe olumlu geri dönüş yaptı.
Okan Buruk, milli aranın ardından özellikle orta saha rotasyonunda İlkay Gündoğan'a daha fazla forma vermeyi planlıyor.
Okan Buruk, milli aranın ardından özellikle orta saha rotasyonunda İlkay Gündoğan'a daha fazla forma vermeyi planlıyor.