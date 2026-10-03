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Okan Buruk'tan iki futbolcu için karar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli aradan sonra İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'a daha fazla forma vermeyi planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 13:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan iki futbolcu için karar
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'ın forma talebine olumlu yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın iki deneyimli futbolcusu, daha fazla forma giymek istediklerini teknik ekibe iletti. Teknik direktör Okan Buruk da bu talebe olumlu geri dönüş yaptı.

Okan Buruk, milli aranın ardından özellikle orta saha rotasyonunda İlkay Gündoğan'a daha fazla forma vermeyi planlıyor.  

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