Sıfıra sıfır elde var sıfır!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. maçında A Milli Takımımız, Belçika ile karşılaştı. Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kaybettik. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 10 ve 59. dakikalarda Kevin de Bruyne, 76. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.
Belçika'nın 3 gol dışında Lukebakio ile 2 şutu direkten döndü.
Maç boyunca ara ara etkili ataklarımız olsa da Belçika ağlarını bir türlü havalandıramadık.
Özellikle 43. dakikada Merih Demiral ile inanılmaz bir pozisyondan faydalanamadık.
Fransa ve İtalya maçlarında puansız ayrılan Milli Takım, Belçika'ya da yenildi.
UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk 3 maçımızda 1 gol atıp 8 gol yedik ve henüz puan alamadık.
BELÇİKA'NIN İKİNCİ GALİBİYETİ
İtalya'yı deplasmanda yenip Fransa'ya evinde kaybeden Belçika ise bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya çıkardı.
5 EKİM'DE İTALYA DEPLASMANI
Milli Takımımız, bir sonraki maçını 5 Ekim Pazartesi akşamı İtalya ile deplasmanda oynayacak.
Belçika ise aynı gün Fransa deplasmanına gidecek.
MONTELLA'DAN ALTI DEĞİŞİKLİK
teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İtalya karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.
Vincenzo Montella, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Can Uzun'un yerlerine cezası sona eren Uğurcan Çakır ile Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.
A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.
Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Mustafa Eskihellaç yedekler arasında yer aldı.
Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Can Uzun'un yanı sıra Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Emirhan İlkhan, Melih Kabasakal ve Aral Şimşir maç kadrosunda yer alamadı.
BARTUĞ ELMAZ İLK MAÇINA ÇIKTI
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Belçika karşısında ilk 11'de şans verdiği Bartuğ Elmaz, A Milli Takım formasını ilk kez giydi.
Bartuğ, Fenerbahçe'den takım arkadaşı İsmail Yüksek ile birlikte orta sahada görev aldı.
İLHAN FAKILI İLK KEZ FORMA GİYDİ
A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan İlhan Fakılı ilk kez maç kadrosuna alındı.
Fransa ve İtalya maçlarının aday kadrosunda yer alamayan genç oyuncu, Belçika maçınIN 66. dakikasında oyuna dahil oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Belçika öne geçti. Ceza yayı önünde topla buluşan De Bruyne, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0
16. dakikada İsmail'in pasında topu göğsüyle önüne alan Arda'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Lammens iki hamlede topu kontrol etti.
19. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Arda'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'in altıpas önünde kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.
34. dakikada ceza sahasında topla buluşan De Bruyne, altıpas önündeki Vanaken'e pasını attı. Bu oyuncunun topukla vuruşunda, top kaleci Uğurcan'da döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
37. dakikada gelişen Belçika atağında sağ taraftan ceza sahasına giren Lukebakio'nun sert şutunda, kaleci Uğurcan'ın da müdahale ettiği top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
44. dakikada kullanılan kornerde oluşan karambolde ceza sahasında topla buluşan Zeki'nin yerden çevirdiği topa, arka direkte boş kalan Merih gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Belçika tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan Lukebakio'nun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü, ardından savunma topu uzaklaştırdı.
56. dakikada Arda'nın pasıyla ceza sahasına giren Yunus, rakibini geçip açısını düzelterek vurdu ancak top kaleci Lammens'ten döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
59. dakikada Belçika farkı 2'ye yükseltti. Belçika atağında savunmadan seken topu ceza yayı dışında kontrol eden De Bruyne'nin şutunda, top ağlara gitti: 2-0
76. dakikada Belçika 3. golünü attı. De Ketelaere'nin sağ dip çizgiden altıpas önüne çevirdiği topa Lukaku gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-0
91. dakikada Arda Güler'in kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lammens meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.
Stat: Maurice Dufrasne
Hakemler: Rohit Saggi, Anders Olav Dale, Ole Andreas Haukasen (Norveç)
Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Tielemans, Vanaken (Dk. 61 Lavia), Lukebakio (Dk. 61 Lukaku), De Bruyne (Dk. 82 Openda), Godts (Dk. 74 Trossard), De Ketelaere (Dk. 82 Fofana)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 85 Demir Ege Tıknaz), Bartuğ Elmaz (Dk. 73 Salih Özcan), Oğuz Aydın (Dk. 67 İlhan Fakılı), Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 67 Deniz Gül), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Yunus Akgün)
Goller: Dk. 10 ve 59 De Bruyne, Dk. 76 Lukaku (Belçika)
Sarı kartlar: Dk. 26 Lukebakio, Dk. 30 Tielemans, Dk. 80 De Bruyne, Dk. 90+3 Ngoy (Belçika), Dk. 56 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 64 Barış Alper Yılmaz (Yedek kulübesinde), Dk. 70 Merih Demiral, Dk. 90+3 Arda Güler (Türkiye)
Belçika'nın 3 gol dışında Lukebakio ile 2 şutu direkten döndü.
Kevin de Bruyne'yi durduramadık.pic.twitter.com/VJaFKnySCW https://t.co/EUNIFvjE6m
— Sporx (@sporx) October 2, 2026
Kevin de Bruyne'nin ikinci golü.pic.twitter.com/7flp6MlR3g https://t.co/WYHiERWcWb
— Sporx (@sporx) October 2, 2026
DENEDİK, OLMADI
Romelu Lukaku, skoru 3-0'a getirdi.pic.twitter.com/ZHRigBuAYU https://t.co/AOG7ByQOft
— Sporx (@sporx) October 2, 2026
Maç boyunca ara ara etkili ataklarımız olsa da Belçika ağlarını bir türlü havalandıramadık.
Özellikle 43. dakikada Merih Demiral ile inanılmaz bir pozisyondan faydalanamadık.
3 MAÇTA SIFIR ÇEKTİK
Bunu nasıl kaçırdık!pic.twitter.com/0R3v3LeYAH https://t.co/pM3WuFOiO2
— Sporx (@sporx) October 2, 2026
Fransa ve İtalya maçlarında puansız ayrılan Milli Takım, Belçika'ya da yenildi.
UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk 3 maçımızda 1 gol atıp 8 gol yedik ve henüz puan alamadık.
BELÇİKA'NIN İKİNCİ GALİBİYETİ
İtalya'yı deplasmanda yenip Fransa'ya evinde kaybeden Belçika ise bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya çıkardı.
5 EKİM'DE İTALYA DEPLASMANI
Milli Takımımız, bir sonraki maçını 5 Ekim Pazartesi akşamı İtalya ile deplasmanda oynayacak.
Belçika ise aynı gün Fransa deplasmanına gidecek.
MONTELLA'DAN ALTI DEĞİŞİKLİK
teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İtalya karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.
Vincenzo Montella, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Can Uzun'un yerlerine cezası sona eren Uğurcan Çakır ile Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.
A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.
Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Mustafa Eskihellaç yedekler arasında yer aldı.
Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Can Uzun'un yanı sıra Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Emirhan İlkhan, Melih Kabasakal ve Aral Şimşir maç kadrosunda yer alamadı.
BARTUĞ ELMAZ İLK MAÇINA ÇIKTI
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Belçika karşısında ilk 11'de şans verdiği Bartuğ Elmaz, A Milli Takım formasını ilk kez giydi.
Bartuğ, Fenerbahçe'den takım arkadaşı İsmail Yüksek ile birlikte orta sahada görev aldı.
İLHAN FAKILI İLK KEZ FORMA GİYDİ
A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan İlhan Fakılı ilk kez maç kadrosuna alındı.
Fransa ve İtalya maçlarının aday kadrosunda yer alamayan genç oyuncu, Belçika maçınIN 66. dakikasında oyuna dahil oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Belçika öne geçti. Ceza yayı önünde topla buluşan De Bruyne, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0
16. dakikada İsmail'in pasında topu göğsüyle önüne alan Arda'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Lammens iki hamlede topu kontrol etti.
19. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Arda'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'in altıpas önünde kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.
34. dakikada ceza sahasında topla buluşan De Bruyne, altıpas önündeki Vanaken'e pasını attı. Bu oyuncunun topukla vuruşunda, top kaleci Uğurcan'da döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
37. dakikada gelişen Belçika atağında sağ taraftan ceza sahasına giren Lukebakio'nun sert şutunda, kaleci Uğurcan'ın da müdahale ettiği top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
44. dakikada kullanılan kornerde oluşan karambolde ceza sahasında topla buluşan Zeki'nin yerden çevirdiği topa, arka direkte boş kalan Merih gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Belçika tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan Lukebakio'nun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü, ardından savunma topu uzaklaştırdı.
56. dakikada Arda'nın pasıyla ceza sahasına giren Yunus, rakibini geçip açısını düzelterek vurdu ancak top kaleci Lammens'ten döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
59. dakikada Belçika farkı 2'ye yükseltti. Belçika atağında savunmadan seken topu ceza yayı dışında kontrol eden De Bruyne'nin şutunda, top ağlara gitti: 2-0
76. dakikada Belçika 3. golünü attı. De Ketelaere'nin sağ dip çizgiden altıpas önüne çevirdiği topa Lukaku gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-0
91. dakikada Arda Güler'in kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lammens meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.
Stat: Maurice Dufrasne
Hakemler: Rohit Saggi, Anders Olav Dale, Ole Andreas Haukasen (Norveç)
Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Tielemans, Vanaken (Dk. 61 Lavia), Lukebakio (Dk. 61 Lukaku), De Bruyne (Dk. 82 Openda), Godts (Dk. 74 Trossard), De Ketelaere (Dk. 82 Fofana)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 85 Demir Ege Tıknaz), Bartuğ Elmaz (Dk. 73 Salih Özcan), Oğuz Aydın (Dk. 67 İlhan Fakılı), Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 67 Deniz Gül), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Yunus Akgün)
Goller: Dk. 10 ve 59 De Bruyne, Dk. 76 Lukaku (Belçika)
Sarı kartlar: Dk. 26 Lukebakio, Dk. 30 Tielemans, Dk. 80 De Bruyne, Dk. 90+3 Ngoy (Belçika), Dk. 56 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 64 Barış Alper Yılmaz (Yedek kulübesinde), Dk. 70 Merih Demiral, Dk. 90+3 Arda Güler (Türkiye)