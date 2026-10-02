Renato Veiga: 'Ronaldo için konuşamam!'

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile ilgili gündem devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takımın savunma oyuncularından Renato Veiga, UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarkalı ile oynadıkları maçın ardından Ronaldo ile ilgili gelen sorulara yanıt vermedi.
"TALİMAT ALDIM, KONUŞAMAM!"
Veiga, "Cristiano Ronaldo ile çok yakınız ve onu çok sevdiğimi biliyor ancak bu konu hakkında konuşmamam gerektiği talimatını aldım." diye konuştu.
23 yaşındaki savunma oyuncusu, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını sürdürmesinin ardından, "Bu konuyla ilgili konuşmamam, üzgünüm, gerçekten konuşamam." sözlerini sarf etti.
"OLAY BİZİ ETKİLEMEDİ"
Portekiz'in orta saha oyuncusu Vitinha ise 4-2 kazandıkları Danimarka maçının ardından Ronaldo için gelen soruya, "O olayın dışında kalmaya çalışıyoruz. Maça odaklandık ve inanılmaz bir performans ortaya koyduk." dedi. Takımın santrforu Gonçalo Ramos da, "O olay bizi etkilemedi. Her maçı kazanmak istiyoruz ve bu maçta bunu başardık." sözlerini kullandı.
GÖZLER JESUS VE RONALDO'DA
Danimarka maçı öncesi Portekiz Milli Takımı'nın kampından ayrılan Cristiano Ronaldo, yaşananlarla ilgili açıklama yapacağını duyurmuştu.
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus ise UEFA Uluslar Ligi'nde pazartesi günü Norveç ile oynayacakları maçın ardından süreçle ilgili açıklama yapacağını söyledi.
JORGE JESUS'UN SÖZLERİ
Jorge Jesus, "Her şeyi son maçtan sonra açıklayacağım. Uzun yıllardır futbolun içindeyim ve işlerin farklı bir yöne gitmesine neden olacak hiçbir şey yapmadığımı biliyorum." dedi.
Portekizli teknik adam, "Norveç maçı sonrası bu konuyu konuşacağız. Bundan saklanmayacağım ya da kaçmayacağım. Cristiano'nun temsil ettiği şeyi kimse elinden alamaz. O bir ikon ve bu tartışmaya açık değil." diye konuştu.
"TALİMAT ALDIM, KONUŞAMAM!"
Veiga, "Cristiano Ronaldo ile çok yakınız ve onu çok sevdiğimi biliyor ancak bu konu hakkında konuşmamam gerektiği talimatını aldım." diye konuştu.
23 yaşındaki savunma oyuncusu, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını sürdürmesinin ardından, "Bu konuyla ilgili konuşmamam, üzgünüm, gerçekten konuşamam." sözlerini sarf etti.
"OLAY BİZİ ETKİLEMEDİ"
Portekiz'in orta saha oyuncusu Vitinha ise 4-2 kazandıkları Danimarka maçının ardından Ronaldo için gelen soruya, "O olayın dışında kalmaya çalışıyoruz. Maça odaklandık ve inanılmaz bir performans ortaya koyduk." dedi. Takımın santrforu Gonçalo Ramos da, "O olay bizi etkilemedi. Her maçı kazanmak istiyoruz ve bu maçta bunu başardık." sözlerini kullandı.
GÖZLER JESUS VE RONALDO'DA
Danimarka maçı öncesi Portekiz Milli Takımı'nın kampından ayrılan Cristiano Ronaldo, yaşananlarla ilgili açıklama yapacağını duyurmuştu.
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus ise UEFA Uluslar Ligi'nde pazartesi günü Norveç ile oynayacakları maçın ardından süreçle ilgili açıklama yapacağını söyledi.
JORGE JESUS'UN SÖZLERİ
Jorge Jesus, "Her şeyi son maçtan sonra açıklayacağım. Uzun yıllardır futbolun içindeyim ve işlerin farklı bir yöne gitmesine neden olacak hiçbir şey yapmadığımı biliyorum." dedi.
Portekizli teknik adam, "Norveç maçı sonrası bu konuyu konuşacağız. Bundan saklanmayacağım ya da kaçmayacağım. Cristiano'nun temsil ettiği şeyi kimse elinden alamaz. O bir ikon ve bu tartışmaya açık değil." diye konuştu.