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Fenerbahçe'de Archie Brown'ın değeri uçtu!

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana gösterdiği performansla dikkat çeken Archie Brown'ın piyasa değeri 18 milyon euroya yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 11:23
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Archie Brown'ın değeri uçtu!
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Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla takımın öne çıkan isimlerinden biri olan Archie Brown, piyasa değerindeki yükselişle de dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daha önce 12 milyon euro piyasa değerine sahip olan İngiliz sol bekin değeri, yüzde 50'lik artışla 18 milyon euroya yükseldi.

SEZON BAŞINDA GÖNDERİLECEKTİ

Archie Brown, sezon başında takımdan gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer alıyordu. Ancak İngiliz oyuncu, ortaya koyduğu performansla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

Brown'ın performansıyla birlikte piyasa değerinde yaşanan 6 milyon euroluk artış da dikkat çekti.



 
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