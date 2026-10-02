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Basketbolda haftanın programı

Basketbol Süper Lig'de 2, Türkiye Basketbol Ligi'nde 4, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 2. hafta maçları oynanacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 09:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbolda haftanın programı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ile Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ikinci, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise dördüncü hafta müsabakaları yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şu şekilde:

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

2 Ekim Cuma:

19.00 Karşıyaka-Galatasaray MCT Technic (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

3 Ekim Cumartesi:

13.00 Yukatel Denizli Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Esenler Erokspor-Aliağa Petkimspor (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)

4 Ekim Pazar:

13.00 Çayırova Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Çayırova Belediyesi)

15.30 Fenerbahçe Tarfin-Biotekno Körfez Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Pizzabulls Bordo Bandırma-Anadolu Efes (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

5 Ekim Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

3 Ekim Cumartesi:

15.00 TED Ankara Kolejliler-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gölbaşı)

16.30 MKE Ankaragücü-OGM Ormanspor (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

16.30 Fenerbahçe Gelişim-Cedi Osman Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.00 Gaziantep Basketbol-Yalova Haremspor (Kamil Ocak)

18.00 Kipaş İstiklalspor-Keçiören Belediyesi Bağlum (Kahramanmaraş Merkez)

4 Ekim Pazar:

15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Büyükçekmece Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

16.30 Darüşşafaka-Finalspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

16.30 iLab Basketbol-Mersinspor (Beşiktaş Akatlar)

- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

3 Ekim Cumartesi:

14.00 Çimsa ÇBK Mersin-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

14.00 Emlak Konut-BOTAŞ (Başakşehir Spor Kompleksi)

16.00 Nesibe Aydın Okulları-Fenerbahçe Tarfin (TOBB ETÜ)

4 Ekim Pazar:

14.00 İstanbul Gençlikspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Başakşehir Spor Kompleksi)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Turgutlu Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

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