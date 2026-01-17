Cumartesi nöbetçi noter var mı, açık mı 2026? Noterler Cumartesi Pazar açık mı, kaça kadar açık?

Vatandaşlar, tasdikleme, alım satım işlemleri için 2026 hafta sonu nöbetçi noter saatlerini sorguluyor. Cumartesi nöbetçi noter var mı, cumartesi günü açık mı sorusu vatandaşların gündeminde. Peki Noterler cumartesi açık mı? İşte, noterlerin cumartesi günü çalışma saatleri hakkında bilgiler...Resmi daireler hafta içi günlerinde hizmet verdiği için noterler de bu süre aralığında açık olur. Bu nedenle noter cumartesi ve pazar günü açık değildir. Fakat nöbetçi noterler, hafta sonu noterde işi olan kişilere acil durumlarda kolaylık sunar.Nöbetçi noterler cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında açık ve çalışıyor. Hafta sonu nöbetçi olan noterler kurumun resmi internet sitesi üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.Nöbetçi noterler cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermekte.Nöbetçi noterlerdeki fiyat tarifesi ile hafta içi noter işlemleri aynıdır.Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmamaktadır.Noterler hafta içi her gün saat 09:00'da mesaiye başlıyor ve akşam 17:00'a kadar hizmet veriyorlar.