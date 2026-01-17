-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Cumartesi nöbetçi noter var mı, açık mı 2026? Noterler Cumartesi Pazar açık mı, kaça kadar açık?
Haber Tarihi: 17 Ocak 2026 11:45 -
Güncelleme Tarihi:
17 Ocak 2026 11:45
Cumartesi nöbetçi noter var mı, açık mı 2026? Noterler Cumartesi Pazar açık mı, kaça kadar açık?
Konut, araç, işyeri alım satımı ve tasdikleme gibi işlemlerini noterde tamamlamak isteyen vatandaşlar noterlerin hafta sonu çalışma saatlerini sorguluyor. Noterler cumartesi günü açık mı, kaça kadar açık sorusunun yanıtı merak ediliyor. 'Nöbetçi noter' sistemiyle cumartesi ve pazar günleri de işlemler gerçekleştirilebiliyor. Peki Noterler cumartesi günü açık mı, çalışıyor mu? Noterler hafta sonu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar...
Vatandaşlar, tasdikleme, alım satım işlemleri için 2026 hafta sonu nöbetçi noter saatlerini sorguluyor. Cumartesi nöbetçi noter var mı, cumartesi günü açık mı sorusu vatandaşların gündeminde. Peki Noterler cumartesi açık mı? İşte, noterlerin cumartesi günü çalışma saatleri hakkında bilgiler...
NOTERLER CUMARTESİ PAZAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Resmi daireler hafta içi günlerinde hizmet verdiği için noterler de bu süre aralığında açık olur. Bu nedenle noter cumartesi ve pazar günü açık değildir. Fakat nöbetçi noterler, hafta sonu noterde işi olan kişilere acil durumlarda kolaylık sunar.CUMARTESİ NÖBETÇİ NOTER VAR MI, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?
Nöbetçi noterler cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında açık ve çalışıyor. Hafta sonu nöbetçi olan noterler kurumun resmi internet sitesi üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.
NOTERLER HAFTA SONU SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Nöbetçi noterler cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermekte. NÖBETÇİ NOTERLERDE FİYAT FARKI VAR MI?
Nöbetçi noterlerdeki fiyat tarifesi ile hafta içi noter işlemleri aynıdır. NOTERLER BAYRAMLARDA VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmamaktadır. NOTER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Noterler hafta içi her gün saat 09:00'da mesaiye başlıyor ve akşam 17:00'a kadar hizmet veriyorlar.NOTERLER CUMARTESİ PAZAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.