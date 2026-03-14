Galatasaray - Başakşehir: 11'ler

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.



RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Batuhan Kolak yönetecek. VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



11'LER



Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.







Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Brnic, Selke.



Süper Lig'de 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 61 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi.



RAMS Başakşehir ise 12 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle 42 puan elde etti ve 5. sırada yer aldı.



BU SEZONKİ ÜÇÜNCÜ RANDEVU



Galatasaray ile RAMS Başakşehir, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.



Ligin 9. haftasında iki takım arasında oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ilk haftasında RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi de Galatasaray 1-0 kazandı.



OKAN BURUK CEZALI



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası sebebiyle yarınki RAMS Başakşehir maçında takımının başındaki yerini alamayacak.



Beşiktaş ile geçen hafta oynanan derbinin son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Buruk, yarın eski takımının karşısında maça çıkamayacak.



SANE VE ABDÜLKERİM DE YOK



Galatasaray'da Alman futbolcu Leroy Sane ile milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, cezaları nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.



Beşiktaş derbisinde geçen hafta doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane ile sezon içerisindeki 4. sarı kartını gören Abdülkerim Bardakcı, cezalarından dolayı yarınki müsabakada görev yapamayacak.



EREN ELMALI, SARI KART SINIRINDA



Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Başakşehir maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.



Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, yarınki müsabakada da sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki hafta Göztepe ile oynanacak maçta yer alamayacak.



LİGDE SON 31 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ



Galatasaray, ligde iç sahadaki son 31 maçta mağlubiyet yaşamadı.



Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 25 galibiyet, 6 beraberlik aldı.



LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI



Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.



Sezonda 59 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 25 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 57 golle Fenerbahçe ve 51 golle Trabzonspor takip ediyor.



Süper Lig'de bu sezon kalesinde 18 gol gören Galatasaray, Göztepe ile birlikte en az gol yiyen ekip olarak da dikkati çekiyor.



BEŞİKTAŞ VE LIVERPOOL GALİBİYETLERİYLE MORALLER YÜKSELDİ



Sarı-kırmızılı ekip, son iki resmi müsabakasında Beşiktaş ve Liverpool'u mağlup ederek moral buldu.



Ligin 25. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı ve UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0'lık skorlarla yenen Galatasaray, önemli bir eşiği geride bıraktı.



OSIMHEN, LİGDE GOLLERİNİ DEVAM EDİYOR



Sarı-kırmızılıların Nijeryalı santraforu Victor Osimhen, Süper Lig'deki son 8 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.



Bu dönemde Samsunspor'un 2 kez ağlarını sarsan Osimhen, Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş'a birer gol kaydetti.



Osimhen, bu süreçte sadece ikas Eyüpspor'a gol atamadı.



SONRAKİ DURAK LIVERPOOL



Galatasaray, RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere devi Liverpool ile karşılaşacak.



Bu turdaki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finale yükselmek için Liverpool ile çok önemli bir mücadeleye çıkacak.



Bu kritik karşılaşmadan dolayı teknik direktör Okan Buruk'un RAMS Başakşehir'e karşı bazı mevkilerde rotasyona gitmesi bekleniyor.





Turuncu-lacivertli futbol takım, ligdeki son 3 müsabakada sahadan galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de son 12 karşılaşmada sadece 1 kez yenilen ve hanesine 29 puan yazdıran RAMS Başakşehir, çıkışını Galatasaray karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.



GALATASARAY'A KARŞI SON 12 LİG MAÇINDA GALİBİYETİ YOK



RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a uzun zamanıdır üstünlük kuramıyor.



Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılı takım ile ligdeki son 12 maçta 3 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.



Başakşehir, Galatasaray'ı ligde son olarak 22 Kasım 2019'da mağlup etti.



Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde ilk şampiyonluğuna ulaştığı 2019-20 sezonunun 12. haftasında Fatih Terim'in başında bulunduğu sarı-kırmızılı ekibi deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı.



İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Kazımcan Karataş, karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Amine Harit ise Nuri Şahin'in görev vermesi halinde sahada olabilecek.



36. RANDEVU





Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek.



Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 35 maçtan 20'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı.



Rekabette Galatasaray'ın 62 golüne, RAMS Başakşehir 39 golle cevap verdi.



GALATASARAY'IN SAHASINDAKİ MAÇLAR



Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Başakşehir ile yaptığı 17 müsabakada rakibine ciddi üstünlük kurdu.



Galatasaray, turuncu-lacivertlileri konuk ettiği maçların 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 33 gol atan Galatasaray, kalesinde 15 gol gördü.



SON 3 İÇ SAHA MAÇINI GOL YEMEDEN KAZANDI



Galatasaray, RAMS Başakşehir'i Süper Lig'de konuk ettiği son 3 maçı gol yemeden kazandı.



Sarı-kırmızılı takım, turuncu-lacivertli ekiple ligde iç sahada oynadığı son 3 maçtan 2 kez 2-0, 1 kez de 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



SON 7 LİG MAÇINDA GALATASARAY GALİP



Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında son 7 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.



2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte Başakşehir'i üst üste 7 kez yenen sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 18 kez havalandırırken, sadece 3 gol yedi.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmandaki maçta 7-0'lık sonuçla aldı.



Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini sahasındaki maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 yendi.



