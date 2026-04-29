Ferdi Kadıoğlu'na Manchester United kancası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı.

calendar 29 Nisan 2026 19:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ferdi Kadıoğlu'na Manchester United kancası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

26 yaşındaki sol bekin, Manchester United'ın radarına girdiği iddia edildi.

Team TALK'ın haberine göre; Kırmzı Şeytanlar, uzun süredir takip ettiği Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor.

Brighton, milli futbolcu için 42 milyon pound değer biçmiş durumda.

Ferdi'nin hem savunma hem de hücumdaki katkısı ve saha içindeki enerjisinin United scoutlarını oldukça etkilediği de haberde yer aldı.

38 MAÇ, 1 GOL

Bu sezon takımıyla 38 maça çıkan Ferdi, 1 kez fileleri havalandırdı.

PİYASA DEĞERİ 30M€

Brighton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE YÜZDE 10 PAY ALACAK

NEC Nijmegen altyapısında yetişen Ferdi Kadıoğlu daha sonra Fenerbahçe'de oynadı.

Brighton, Ferdi Kadıoğlu transferi için 2024-2025 sezonu başında Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Ferdi Kadıoğlu'nun bir sonraki satışından Fenerbahçe yüzde 10 pay alacak.

Milli yıldız, A Milli Futbol Takımı'nda 30 maça çıktı ve rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.