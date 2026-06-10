Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek ve toplam 104 karşılaşmaya sahne olacak 2026 FIFA Dünya Kupası'nın tüm maçları TRT ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. ABD, Kanada ve Meksika'da yer alan 16 farklı stadyumda ve 4 farklı saat diliminde oynanacak dev turnuva, futbolseverlere yaklaşık 40 gün boyunca kesintisiz bir şölen sunacak. 12 farklı grupta 48 takımın mücadele edeceği organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 24 takımın yanı sıra en iyi 8 grup üçüncüsü de son 32 turuna adını yazdıracak.

2026 FIFA Dünya Kupası, 83 bin kişi kapasiteli Mexico City Stadyumu'ndaki görkemli açılış töreniyle başlayacak. Daha önce 1970 ve 1986 FIFA Dünya Kupaları'na ev sahipliği yapan Mexico City Stadyumu, Dünya Kupası tarihinde 3. kez açılış maçına ev sahipliği yapacak stadyum olarak tarihe geçecek. 11 Haziran Perşembe günü TSİ 22.00'de oynanacak Meksika - Güney Afrika mücadelesiyle başlayacak olan futbol şöleni, 6 haftalık soluksuz maratonun ardından 19 Temmuz Pazar günü New York New Jersey Stadyumu'ndaki büyük final maçıyla şampiyonunu bulacak.

A Milli Futbol Takımı, yeni destanlar yazmak için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yeniden futbolseverlerin karşısına çıkıyor. "Bizim Çocuklar", turnuvadaki ilk grup maçında Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşılaşacak. 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de oynanacak bu kritik müsabaka, Özkan Öztürk'ün coşkulu anlatımıyla yayında olacak. Milyonları tek yürekte buluşturacak olan milli takımımızın heyecan dolu ilk maçı, TRT 1 ekranlarında ve TRT Radyo 1 frekansında canlı yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmaları başta olmak üzere Dünya Kupası heyecanını TRT ekranlarından takip edecek futbolseverler için önemli bir hatırlatma yapıldı. Uluslararası yayın hakları kuralları gereği Dünya Kupası maçlarının Türkiye kapsama alanından yayınlanması gerekiyor. Karşılaşmaları Türkiye sınırları içinde kesintisiz ve şifresiz izlemek isteyen izleyicilerin uydu alıcılarını; Türksat 4A uydusu, 11794 frekansı, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerlerine göre ayarlaması yeterli olacak. Daha önce bu frekans ayarlarını yapan izleyicilerin ise yeniden işlem yapmasına gerek bulunmuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası 11-17 Haziran TSİ canlı yayın maç takvimi şu şekilde:

22.00 - Meksika - Güney Afrika (TRT 1)

12 Haziran Cuma

05.00 - Güney Kore - Çekya (TRT 1)

22.00 - Kanada - Bosna-Hersek (TRT 1)

13 Haziran Cumartesi

04.00 - ABD - Paraguay (TRT 1)

22.00 - Katar - İsviçre (TRT 1)

14 Haziran Pazar

01.00 - Brezilya - Fas (TRT 1)

04.00 - Haiti - İskoçya (TRT Spor)

07.00 - Avustralya - Türkiye (TRT 1 / TRT Radyo 1)

20.00 - Almanya - Curaçao (TRT 1)

23.00 - Hollanda - Japonya (TRT 1)

15 Haziran Pazartesi

02.00 - Fildişi Sahili - Ekvador (TRT Spor)

05.00 - İsveç - Tunus (TRT 1)

19.00 - İspanya - Yeşil Burun Adaları (TRT 1)

22.00 - Belçika - Mısır (TRT 1)

16 Haziran Salı

01.00 - Suudi Arabistan - Uruguay (TRT Spor)

04.00 - İran - Yeni Zelanda (TRT 1)

22.00 - Fransa - Senegal (TRT 1)

17 Haziran Çarşamba

01.00 - Irak - Norveç (TRT Spor)

04.00 - Arjantin - Cezayir (TRT 1)

07.00 - Avusturya - Ürdün (TRT 1)

20.00 - Portekiz - Kongo Demokratik Cumhuriyeti (TRT 1)

23.00 - İngiltere - Hırvatistan (TRT 1)