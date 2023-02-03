Haber Tarihi: 03 Şubat 2023 14:01 - Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 14:01

Mucize formül! Duşakabin lekeleri nasıl geçer? Duşakabin kireç ve su lekesi nasıl çıkar?

Duşakabin lekeleri herkes için zaman zaman problem. Kim istemez ki hiç leke olmasın. Duşakabin lekeleri nasıl geçer ve duşakabin kireç ve su lekesi nasıl çıkar konusunda size bir rehber hazırladık. Bu yöntemlerle duşakabin lekeleri artık kabusunuz olmayacak.

Mucize formül! Duşakabin lekeleri nasıl geçer? Duşakabin kireç ve su lekesi nasıl çıkar?
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Duşakabinleri temiz tutmak zor bir iştir.Özellikle duşakabinde oluşan kireç ve su lekesi, temizlikten çok daha fazlasını gerektirmektedir. Ancak size önerdiğimiz mucize formül ile bu lekeleri çok kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz. 
Duşakabindeki kireç ve su lekesini çıkarmak için, öncelikle ortamın pH değerini dengede tutmak gerekir. Bunun için, karbonatlar ve sirke çözeltisi kullanmak en etkili yöntem olacaktır. Karbonatlar ve sirke, duşakabin lekelerini tümden ortadan kaldırmada oldukça başarılıdır.

Duşakabin lekeleri nasıl geçer?

Duşakabin lekeleri bulaşık deterjanıyla çözülür. Duşakabindeki lekeleri çözmek için, kaba bir fırça ile bulaşık deterjanını lekeli bölgeye uygulayarak, bol suyla durulayın. Bu işlemden sonra duşakabininiz parlak ve temiz olacaktır.

Duşakabin lekeleri çıkarmak için ilk olarak, lekenin hala taze olduğu sürece hemen müdahale etmek önemlidir.
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  • Lekeleri çıkarmak için, bir karışım yapın: 1 çay kaşığı sabun, 1/4 bardak sirke ve 1 litre su.
  • Lekeli alanı temizlemek için bu karışımı kullanın.
  • Lekeli alanı temizlemek için fırça veya sünger kullanın.
  • Lekeli alanı temizlemek için, lekenin etrafını sıkıca ovun.
  • Lekeli alanı temizlemek için, lekenin etrafını bol miktarda su ile yıkayın.
  • Lekeli alanı temizlemek için, lekenin etrafını kurulayın.
  • Lekeli alanı temizlemek için, lekenin etrafını alkol veya amonyak dökün ve nazikçe ovun.
  • Lekeli alanı temizlemek için, lekenin etrafını karbonat dökün ve nazikçe ovun.
  • Lekeli alanı temizlemek için, lekenin etrafını nazikçe ovun. Lekenin tamamen çıktığından emin olun ve kurulayın.
  • Kireç ve su lekeleri, asitli temizleyicilerin yardımıyla temizlenebilir. Lekelerin olduğu bölgeye asidik temizleyici uygulayın. Asidik temizleyici, bulaşık deterjanından daha fazla etki gösterir, ancak bu sürece dikkat etmelisiniz. Asitli temizleyici uyguladıktan sonra, bol su ile iyice durulayarak, duşakabininize eski parlaklığını kazandırabilirsiniz.
Duşakabin kireç ve su lekesi nasıl çıkar?

Duşakabin kireç ve su lekesini çıkarmak için, öncelikle kabindeki sıvıyı tamamen boşaltmalısınız. Daha sonra, 1 tatlı kaşığı toz deterjan ve 1 bardak su karıştırmalısınız. Bu karışımda bir bez ya da sünger batırarak, lekeli alanlar temizlenebilir. Ayrıca, duşakabin etrafında bulunan döşemeyi de temizlemelisiniz. 


Duşakabin içindeki kireç ve su lekelerini çıkarmak için, kabindeki sıvıyı temizledikten sonra, 1 bardak çamaşır suyu ile bir tatlı kaşığı toz deterjan karıştırmalısınız. Bu karışmda bir bez ya da sünger batarak, duşakabinin içine gelerek lekeli alanlar temizlenebilir.


Duşakabin kireç ve su lekesi neden olur?

Duşakabin, her ne kadar dayanıklı ve uzun ömürlü bir malzeme olsa da, kireç ve su lekesi gibi problemlerden etkilenmeye adaydır. Kireç lekelerinin çoğu, yüzeyinize sıcak suyla temas ettiğinde oluşur. 

Su lekelerinin kaynağı da sıcak sudur. Sıcak suyun içerisindeki kalsiyum ve magnezyum, duşakabin yüzeylerinde leke bırakmaya neden olabilir. Sıcak suyun etkisiyle bu maddeler oluşan çözeltilerin uzun vadeli kalması durumunda, bu lekeler meydana gelebilir. Ayrıca, duşakabin içerisine hava girerken de lekeler oluşabilir.

Kireç ve su lekesi geçirme için formül

Kireç ve su lekesinin üzerinden geçmek için, duş kabininizi sıcak suyla yıkayın. Daha sonra, bir bez veya sünger kullanarak lekeli bölgeleri ovun. Son olarak, lekeli bölgeyi tekrar sıcak suyla durulayın.

 

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Kaynak: Sporx.com

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