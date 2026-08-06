DGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2026? ÖSYM Sonuç Tarihini Duyurdu

ÖSYM takvimine göre 2026 DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

DGS sonuçları nereden öğrenilecek?

Adaylar sonuçlarını;

ÖSYM'nin resmi internet sitesi,

Sonuç Açıklama Sistemi,

Aday İşlemleri Sistemi (AİS)

üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM, DGS tercih takvimini sonuçların açıklanmasının ardından ilan edecek. Tercih işlemleri, yayımlanacak tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek.

DGS ile hangi bölümlere geçiş yapılabiliyor?

DGS sayesinde iki yıllık ön lisans programlarından mezun olan adaylar, kendi alanlarına uygun dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabiliyor. Yerleştirmeler, DGS puanı ve akademik not ortalamasına göre gerçekleştiriliyor.

Sonuç: DGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 2026?

2026 DGS sonuçları, ÖSYM tarafından açıklanan resmi sınav takvimine göre 13 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin AİS ve sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.