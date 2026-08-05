Haber Tarihi: 05 Ağustos 2026 13:11 - Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 13:11

Fenerbahçe - Sturm Graz Maçı Ne Zaman? Şampiyonlar Ligi Rövanşı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile rövanş maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Fenerbahçe - Sturm Graz Maçı Ne Zaman? Şampiyonlar Ligi Rövanşı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
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Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki rövanş karşılaşması 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak.
Maç saat kaçta?

UEFA tarafından açıklanan programa göre Fenerbahçe - Sturm Graz mücadelesi TSİ 21.00'de başlayacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşmanın Türkiye yayın haklarına ilişkin resmi açıklamaya göre mücadele TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

İlk maçta ne olmuştu?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçında Kadıköy'de Sturm Graz'ı konuk etti. Rövanş mücadelesi öncesinde alınacak sonuç, sarı-lacivertli ekibin play-off turuna yükselip yükselmeyeceğini belirleyecek.

Sonuç: Fenerbahçe - Sturm Graz Maçı Ne Zaman?


Fenerbahçe - Sturm Graz UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak. Mücadele TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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