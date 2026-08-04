Haber Tarihi: 04 Ağustos 2026 16:23 - Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 16:23

Polislik Başvurusu Ne Zaman 2026? PMYO, POMEM ve PAEM Başvuru Takviminde Son Durum

Polis olmak isteyen binlerce aday, "Polislik başvurusu ne zaman 2026?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen PMYO, POMEM ve PAEM alımları için başvuru takvimleri farklılık gösteriyor.

Polislik Başvurusu Ne Zaman 2026? PMYO, POMEM ve PAEM Başvuru Takviminde Son Durum
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2026 yılı itibarıyla bazı alımlara ilişkin takvimler açıklanırken, bazı programlar için ise resmi başvuru ilanı bekleniyor.
PMYO başvuruları başladı mı?

Hayır. 2026 PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Polis Akademisi'nin resmi duyurusunun ardından başvuru tarihleri ve kontenjanlar netleşecek. Geçmiş yıllardaki takvime göre başvuruların YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlaması bekleniyor.

POMEM başvuruları ne zaman?

2026 yılı başında gerçekleştirilen 33. Dönem POMEM başvuruları 31 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında alınmıştı. Yeni dönem POMEM alımı için Polis Akademisi'nin yeni ilan yayımlaması bekleniyor.

PAEM başvuruları tamamlandı mı?

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) 10. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi başvuruları 13-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu süreç tamamlanmış durumda.

Polislik başvuruları nereden yapılacak?


Polis Akademisi alımlarına ilişkin başvurular, ilan yayımlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi başvuru sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların yalnızca resmi duyuruları takip etmeleri öneriliyor.

Sonuç: Polislik Başvurusu Ne Zaman 2026?

2026 yılında PMYO başvuru takvimi henüz açıklanmadı. POMEM'in 33. dönem başvuruları yılın başında tamamlanırken, PAEM başvuruları da temmuz ayında sona erdi. Polis olmak isteyen adayların Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak yeni ilan ve başvuru kılavuzunu takip etmeleri gerekiyor.

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Polislik Başvurusu Ne Zaman 2026? PMYO, POMEM ve PAEM Başvuru Takviminde Son Durum Gündem Polislik Başvurusu Ne Zaman 2026? PMYO, POMEM ve PAEM Başvuru Takviminde Son Durum
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