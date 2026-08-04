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İşte Singo için gelen teklifler

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, "Teklif geldi." dediği Wilfried Singo için gelen teklifler ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 08:12
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
İşte Singo için gelen teklifler
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Galatasaray'da Wilfried Singo için gelen tekliflerin detayları ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Inter ve Napoli, Galatasaray'ın 30 milyon Euro'ya Monaco'dan aldığı Fildişi Sahilli futbolcuyla ilgilendi. Aldıkları parayı vermeyi iki kulüp de kabul etti. Ancak Galatasaray, çıkış maddesi olan 55 milyon Euro karşılığında oyuncuyu bırakabileceğini iletti.

ABDULLAH KAVUKCU NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Rennes ile oynanan hazırlık maçının ardından, "Singo'ya iki tane kulüpten teklif geldi. Singo Galatasaray'da kalmak istiyor. Bizzat kendisi, 'Ben Galatasaray'a borcumu ödemedim' ve 'Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim' diyor." demişti.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Galatasaray forması altında 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Singo'nun, Galatasaray ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.  

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