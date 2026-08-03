Fenerbahçe'den sürpriz santrfor hamlesi: Vangelis Pavlidis

Fenerbahçe'nin, Benfica forması giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis'i transfer listesine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Bola'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer'in Madrid'de birçok transfer görüşmesi gerçekleştireceği ve önceliğin santrfor transferi olduğu belirtildi.
Ancak haberde, Benfica'nın Pavlidis konusundaki planlarının Fenerbahçe'nin işini zorlaştırdığı ifade edildi. Teknik direktör Marco Silva'nın, Yunan futbolcuyu takımın en önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve Portekiz ekibinin oyuncuyu kolay kolay bırakmayı düşünmediği vurgulandı. Benfica yönetiminin ancak reddedilemeyecek seviyede bir teklif gelmesi halinde transferi değerlendirebileceği kaydedildi.
BARCELONA DA TAKİPTE
Fenerbahçe'nin yanı sıra Pavlidis'in adı son dönemde Barcelona başta olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle de anılıyor.
Öte yandan Vangelis Pavlidis'e uygun tekliflerin gelmesi halinde ayrılık ihtimalini değerlendirmeye açık olsa da Benfica yönetimiyle aynı doğrultuda hareket ediyor. Yıldız futbolcunun kişisel hedefinin ise gelecekte Premier Lig'de forma giymek olduğu belirtildi.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Pavlidis'in Benfica ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2029'da sona eriyor.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 53 maça çıkan Yunan golcü, 30 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Ancak haberde, Benfica'nın Pavlidis konusundaki planlarının Fenerbahçe'nin işini zorlaştırdığı ifade edildi. Teknik direktör Marco Silva'nın, Yunan futbolcuyu takımın en önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve Portekiz ekibinin oyuncuyu kolay kolay bırakmayı düşünmediği vurgulandı. Benfica yönetiminin ancak reddedilemeyecek seviyede bir teklif gelmesi halinde transferi değerlendirebileceği kaydedildi.
BARCELONA DA TAKİPTE
Fenerbahçe'nin yanı sıra Pavlidis'in adı son dönemde Barcelona başta olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle de anılıyor.
Öte yandan Vangelis Pavlidis'e uygun tekliflerin gelmesi halinde ayrılık ihtimalini değerlendirmeye açık olsa da Benfica yönetimiyle aynı doğrultuda hareket ediyor. Yıldız futbolcunun kişisel hedefinin ise gelecekte Premier Lig'de forma giymek olduğu belirtildi.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Pavlidis'in Benfica ile olan sözleşmesi, 30 Haziran 2029'da sona eriyor.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 53 maça çıkan Yunan golcü, 30 gol 6 asistlik performans sergiledi.