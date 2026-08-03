Angelino, Deportivo yolunda!

Roma'nın İspanyol sol beki Angelino'nun, satın alma zorunluluğu bulunan kiralık anlaşmayla Deportivo'ya transfer olması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 15:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Angelino, Deportivo yolunda!
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Roma'da forma giyen Angelino'nun İspanya'ya dönmeye hazırlandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ANLAŞMA SAĞLANDI

Sky Sport'tan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Roma ile Deportivo La Coruna, Angelino'nun transferi için anlaşmaya vardı. İspanyol sol bekin, satın alma zorunluluğu bulunan kiralık sözleşmeyle Deportivo'ya katılacağı belirtildi.

2.5 MİLYON EUROLUK OPSİYON

Anlaşmada 2.5 milyon euro tutarında satın alma zorunluluğu bulunduğu ifade edildi. Angelino'nun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

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