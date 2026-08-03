Angelino, Deportivo yolunda!

Roma'da forma giyen Angelino'nun İspanya'ya dönmeye hazırlandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Sky Sport'tan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Roma ile Deportivo La Coruna, Angelino'nun transferi için anlaşmaya vardı. İspanyol sol bekin, satın alma zorunluluğu bulunan kiralık sözleşmeyle Deportivo'ya katılacağı belirtildi.
2.5 MİLYON EUROLUK OPSİYON
Anlaşmada 2.5 milyon euro tutarında satın alma zorunluluğu bulunduğu ifade edildi. Angelino'nun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
Sky Sport'tan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Roma ile Deportivo La Coruna, Angelino'nun transferi için anlaşmaya vardı. İspanyol sol bekin, satın alma zorunluluğu bulunan kiralık sözleşmeyle Deportivo'ya katılacağı belirtildi.
2.5 MİLYON EUROLUK OPSİYON
Anlaşmada 2.5 milyon euro tutarında satın alma zorunluluğu bulunduğu ifade edildi. Angelino'nun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.