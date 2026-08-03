Fenerbahçe'den Rashford hamlesi!

Fenerbahçe'nin, Marcus Rashford'un temsilcileriyle temasa geçtiği ve İngiliz yıldız için bütçesini zorlamaya hazır olduğu yazıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 14:36 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 14:38
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'den Rashford hamlesi!
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-Lacivertliler, Barcelona'daki başarılı kiralık döneminin ardından Manchester United'a dönen Marcus Rashford'u transfer listesine aldı.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Fenerbahçe, İngiliz yıldızın temsilcileriyle olası bir transfer için temasa geçti.

RASHFORD ADAYLARDAN BİRİ

Habere göre Marcus Rashford, Fenerbahçe'nin Rafael Leao ve Ismaila Sarr ile birlikte belirlediği üç transfer adayından biri.

Sarı-lacivertlilerin Rafael Leao için görüşmeler gerçekleştirdiği ancak şu ana kadar Milan ile anlaşma sağlayamadığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin ayrıca Ismaila Sarr'ın temsilcileriyle de iletişime geçtiği yazıldı. Sarr'ın, Chelsea forması giyen ve Fenerbahçe ile anılan Nicolas Jackson ile aynı menajer tarafından temsil edildiği belirtildi.

TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Fenerbahçe'nin, yeni teknik direktörü İsmail Kartal'a Galatasaray ile mücadele edebilecek güçlü bir kadro kurmak istediği ve bu doğrultuda Rashford'un temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

İngiltere'nin Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlamasının ardından Rashford'un, geleceğiyle ilgili karar vermek için acele etmeyeceği kaydedildi.

FENERAHÇE KESENİN AĞZINI AÇTI

Ancak İngiliz yıldızın Türk futbolunun atmosferini deneyimlemek istemesi durumunda Fenerbahçe'nin transfer için büyük bir bütçe ayırmaya hazır olduğu aktarıldı.

SEZPON PERFORMANSI

Geçen sezon Barcelona formasıyla 49 resmi maçta görev yapan İngiliz yıldız, 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. 

 

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