Samsunspor'da Gabriele Guarino sesleri!

Samsunspor'un, Empoli forması giyen İtalyan stoper Gabriele Guarino transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 11:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Samsunspor'da Gabriele Guarino sesleri!
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Samsunspor'un, Empoli forması giyen Gabriele Guarino'yu kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor'un, 22 yaşındaki İtalyan stoper Gabriele Guarino ile anlaşmaya vardığı, oyuncunun kulübü Empoli ile ise son görüşmelerin yapıldığı öne sürüldü. Tuttomercatoweb'in haberine göre Samsunspor, Gabriele Guarino için Empoli ile 3 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmak üzere. Oyuncunun ismi Atalanta, Torino ve Bologna gibi önemli Serie A kulüpleriyle anılsa da İtalyan oyuncunun tercihini Samsunspor'dan yana kullandığı iddia ediliyor. Gabriele Guarino, geçtiğimiz sezon Empoli formasıyla tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada görev aldı. 22 yaşındaki stoper, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, 9 kez sarı kart ve 1 kez kırmızı kart gördü.

SEZON PERFORMANSI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gabriele Guarino geçtiğimiz sezon Empoli formasıyla 37 maçta 3 gol 2 asist katkı yaptı

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