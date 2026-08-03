Fenerbahçe'de Kante krizi!

Fenerbahçe'de N'Golo Kante krizi... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Büyük umutlarla transfer edilen Fransız orta saha oyuncusu Kante, sakatlıkları nedeniyle ayı ikiye bölmüş durumda.
Yaşı, maliyeti ve yabancı oyuncu fazlalığı nedeniyle Kante her zamankinden daha da çok tartışılmaya başlandı.
Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, N'Golo Kante transferinden dolayı eski yönetime tepki göstermişti. Yıldırım, "Çıkıp aldığınız paraya satınız diyorsunuz, gel verdim sana Kante'nin yetkisini. Satabiliyorsanız satın" sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe Yönetimi, Kante'yi şu an sözleşme şartlarından dolayı gönderemiyor. Yüksek maliyeti nedeniyle el kolu bağlı olan yönetimin Kante için fon arayışında olduğu öğrenildi.
KANTE DURUMDAN RAHATSIZ
Kante tarafında ise durumlar daha da farklı. Fransız oyuncunun, kendisiyle ilgili açıklamalardan dolayı çok rahatsız olduğu belirtildi. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Kante'nin vereceği performans merak ediliyor.
Yaşı, maliyeti ve yabancı oyuncu fazlalığı nedeniyle Kante her zamankinden daha da çok tartışılmaya başlandı.
Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, N'Golo Kante transferinden dolayı eski yönetime tepki göstermişti. Yıldırım, "Çıkıp aldığınız paraya satınız diyorsunuz, gel verdim sana Kante'nin yetkisini. Satabiliyorsanız satın" sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe Yönetimi, Kante'yi şu an sözleşme şartlarından dolayı gönderemiyor. Yüksek maliyeti nedeniyle el kolu bağlı olan yönetimin Kante için fon arayışında olduğu öğrenildi.
KANTE DURUMDAN RAHATSIZ
Kante tarafında ise durumlar daha da farklı. Fransız oyuncunun, kendisiyle ilgili açıklamalardan dolayı çok rahatsız olduğu belirtildi. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Kante'nin vereceği performans merak ediliyor.