Fenerbahçe'nin altyapıyı emanet edeceği Chris Van Puyvelde kimdir?

Belçikalı gazeteci Manuel Jous, Chris Van Puyvelde'nin kariyeri ve Fenerbahçe'ye sağlayabileceği katkılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

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calendar 03 Ağustos 2026 09:22
Haber: Sabah
Fenerbahçe'nin altyapıyı emanet edeceği Chris Van Puyvelde kimdir?
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Ocak ayında altyapının başına Chris Van Puyvelde gelecek" açıklamasının ardından Belçikalı futbol adamı yeniden gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçika Milli Takımı'nı uzun yıllardır yakından takip eden gazeteci Manuel Jous, Sabah Spor'a yaptığı değerlendirmelerde Van Puyvelde'nin kariyerine ve futbol dünyasındaki konumuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

66 yaşındaki ismin kariyer yolculuğunu anlatan Jous, Belçikalı futbol adamının 2000'li yılların başında Norveçli teknik direktör Trond Sollied'in yardımcısı olarak Club Brugge'de görev yaptığını belirtti. Bu dönemde kazanılan şampiyonluklarla adını duyuran Van Puyvelde'nin daha sonra Olympiakos, Gent ve Heerenveen'de çeşitli görevler üstlendiğini ifade etti.

ÇİN'DEN FAS'A GİTTİ

2015-2018 yılları arasında Belçika Futbol Federasyonu'nda teknik heyet sorumlusu olarak görev yapan Van Puyvelde'nin kariyerinin en önemli dönemlerinden birini yaşadığını söyleyen Jous, "Bu süreç Belçika'nın 'Altın Jenerasyon' olarak adlandırılan en başarılı yıllarıydı. Romelu Lukaku, Eden Hazard ve birçok önemli oyuncunun yükselişinde bu yapılanmanın önemli katkısı oldu. Roberto Martinez'in federasyonda teknik yapılanmanın sorumluluğunu üstlenmesinin ardından görevinden ayrıldı. Daha sonra Çin'de ve son olarak Fas Milli Takımı'nın yapılanma sürecinde önemli görevlerde bulundu" dedi.

TECRÜBESİYLE KATKI SAĞLAR

Van Puyvelde'nin futbol bilgisi ve organizasyon becerisine dikkat çeken Jous, "Chris Van Puyvelde futbolu çok iyi bilen bir isim. Özellikle futbol yapılanması ve teknik organizasyon konusunda son derece başarılı işler yaptı. Ön planda olmayı seven biri değil. Perde arkasında çalışan, güçlü uluslararası bağlantıları ve futbol vizyonuyla projeleri yöneten bir futbol adamıdır" ifadelerini kullandı. Belçikalı gazeteci, Van Puyvelde'nin özellikle altyapı organizasyonu, oyuncu gelişimi ve kulüp yapılanması konularındaki tecrübesiyle Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayabilecek isimler arasında yer aldığını da sözlerine ekledi.

Futbol yönetiminde "sürdürülebilir başarı" ve "metodoloji" ilkelerini savunan Puyvelde; antrenör eğitimi, veri analizi, altyapı entegrasyonu ve kulüpmilli takım işbirliği modelleri üzerine geliştirdiği projelerle tanınıyor. Türk futbolunda da zaman zaman kulüplerin ve federasyonun altyapı reformu arayışlarında adı anılan Puyvelde, modern futbol organizasyonlarının tecrübeli isimleri arasında gösteriliyor.   

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