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Trabzonspor, Udinese'yi Muçi'nin golüyle mağlup etti

Trabzonspor, Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında Udinese'yi 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 19:29 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 19:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor, Udinese'yi Muçi'nin golüyle mağlup etti
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, kamp dönemindeki üçüncü ve son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili ekip, İtalyan temsilcisini 1-0 mağlup ederek hazırlık dönemindeki ilk galibiyetini aldı.

MUÇİ 4. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

Trabzonspor, karşılaşmanın henüz 4. dakikasında öne geçti.

Ernest Muçi'nin kaydettiği gol, bordo-mavili ekibe galibiyeti getirdi.

Kalan bölümde skor değişmezken Trabzonspor, Udinese karşısından 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

ÜÇ MAÇTA BİR GALİBİYET

Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, ikinci karşılaşmada ise Katar temsilcisi Al-Sadd'a 1-0 yenildi.

Udinese karşısında kazanan Trabzonspor, kampta oynadığı üç hazırlık maçını bir galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamladı.

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