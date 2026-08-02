Arturs Zagars'ın yeni adresi belli oldu!

Bir dönem Fenerbahçe Beko forması giyen Arturs Zagars'ın kariyerine Çin'de devam etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BasketNews'in haberine göre, son iki sezonunu Fenerbahçe'de geçiren 26 yaşındaki Letonyalı oyun kurucu, Çin Basketbol Ligi ekiplerinden Zhejiang Golden Bulls ile anlaşma aşamasına geldi.
Haberde, Zagars'ın Avrupa'da kalması için hem EuroLeague hem de EuroCup ekiplerinden teklifler aldığı ancak kariyerini Asya'da sürdürme kararı alarak bu teklifleri geri çevirdiği belirtildi.
Bu transferin gerçekleşmesi halinde Zagars, Çin Basketbol Ligi'nde forma giyen tarihteki ilk Letonyalı basketbolcu olacak.
2023'TE FENERBAHÇE'YE İMZA ATMIŞTI
Arturs Zagars, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Letonya Milli Takımı ile sergilediği başarılı performansın ardından Fenerbahçe ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sözleşmesinin ilk sezonunu kiralık olarak Wolves Vilnius'ta geçiren Zagars, sonraki iki sezonda Fenerbahçe kadrosunda yer aldı. Ancak kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklar, yetenekli oyun kurucunun sarı-lacivertli ekipte düzenli bir rol edinmesinin önüne geçti.
Haberde, Zagars'ın Avrupa'da kalması için hem EuroLeague hem de EuroCup ekiplerinden teklifler aldığı ancak kariyerini Asya'da sürdürme kararı alarak bu teklifleri geri çevirdiği belirtildi.
Bu transferin gerçekleşmesi halinde Zagars, Çin Basketbol Ligi'nde forma giyen tarihteki ilk Letonyalı basketbolcu olacak.
2023'TE FENERBAHÇE'YE İMZA ATMIŞTI
Arturs Zagars, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Letonya Milli Takımı ile sergilediği başarılı performansın ardından Fenerbahçe ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sözleşmesinin ilk sezonunu kiralık olarak Wolves Vilnius'ta geçiren Zagars, sonraki iki sezonda Fenerbahçe kadrosunda yer aldı. Ancak kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklar, yetenekli oyun kurucunun sarı-lacivertli ekipte düzenli bir rol edinmesinin önüne geçti.