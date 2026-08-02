Randal Kolo Muani için Juventus'ta geri sayım

Juventus, Paris Saint-Germain'den Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katıyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi, takımda daha önce kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun kalıcı transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladı.
50 MİLYON EURO
Juventus, Fransız futbolcu için 38 milyon euro bonservis ve 12 milyon euro bonus ödeyecek.
SAĞLIK KONTROLÜNE GİTTİ
İtalyan ekibinden senelik 5 milyon euro'nun üzerinde kazanacak Randal Kolo Muani, pazar günü sabah saatlerinde sağlık kontrolü ve imza için Torino'ya gitti. Fransız futbolcu, sağlık kontrolü sonrası Juventus'a 5 yıllık imza atacak.
Geçen sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 41 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.
ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi, takımda daha önce kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun kalıcı transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladı.
50 MİLYON EURO
Juventus, Fransız futbolcu için 38 milyon euro bonservis ve 12 milyon euro bonus ödeyecek.
SAĞLIK KONTROLÜNE GİTTİ
İtalyan ekibinden senelik 5 milyon euro'nun üzerinde kazanacak Randal Kolo Muani, pazar günü sabah saatlerinde sağlık kontrolü ve imza için Torino'ya gitti. Fransız futbolcu, sağlık kontrolü sonrası Juventus'a 5 yıllık imza atacak.
Geçen sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 41 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.
📍Kolo Muani, Juventus'a transferi için Torino'da pic.twitter.com/il0C7wR6rb
— Sporx (@sporx) August 2, 2026