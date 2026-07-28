PSG'den Mika Godts için resmi temas

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain, Ajax forması giyen genç kanat oyuncusu Mika Godts'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun özel haberine göre PSG, 21 yaşındaki Belçikalı futbolcu için Ajax ile resmi temaslara başladı. Fransız ekibinin, transferi bitirme aşamasına gelen Maghnes Akliouche'un yanı sıra Godts'u da kanat rotasyonu için önemli bir seçenek olarak gördüğü belirtildi.
Haberde, Ajax'ın genç yıldızını takımda tutmak istediği ancak Paris Saint-Germain'in ilgisinin ardından kulüpler arasında ilk görüşmelerin başladığı ifade edildi.
GODTS PSG'YE SICAK BAKIYOR
Öte yandan Mika Godts'un da Paris Saint-Germain'e transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı. Genç futbolcunun, PSG Futbol Danışmanı Luis Campos ile yaptığı doğrudan görüşmelerin olumlu geçtiği ve bu nedenle Fransız devine transfer olmayı istediği kaydedildi.
Taraflar arasındaki transfer görüşmelerinin sürdüğü ve anlaşma için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Haberde, Ajax'ın genç yıldızını takımda tutmak istediği ancak Paris Saint-Germain'in ilgisinin ardından kulüpler arasında ilk görüşmelerin başladığı ifade edildi.
GODTS PSG'YE SICAK BAKIYOR
Öte yandan Mika Godts'un da Paris Saint-Germain'e transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı. Genç futbolcunun, PSG Futbol Danışmanı Luis Campos ile yaptığı doğrudan görüşmelerin olumlu geçtiği ve bu nedenle Fransız devine transfer olmayı istediği kaydedildi.
Taraflar arasındaki transfer görüşmelerinin sürdüğü ve anlaşma için çalışmaların devam ettiği belirtildi.