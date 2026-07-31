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Karşıyaka basketbol takımı Yavuz Gültekin'i kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Yavuz Gültekin'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 20:16
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Karşıyaka basketbol takımı Yavuz Gültekin'i kadrosuna kattı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Yavuz Gültekin'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, Gültekin'in kariyerinde Texas A&M Aggies ve San Diego Toreros, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom ile Bursaspor takımlarında forma giydiği belirtildi.

Gültekin'in 2026-27 sezonunda Karşıyaka'da görev yapacağı aktarılan açıklamada, "Yavuz'a yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.



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