Fred'in ayrılığı sadece onaya kaldı

Brezilya'ta dönmek isteyen 33 yaşındaki orta saha Fred, Fenerbahçe'den kolaylık bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Atletico MG takımının temsilcileri ve Fred'in menajeri 10 günden fazla süredir İstanbul'da ve müzakereleri sürdürüyor.
Brezilya ekibi transferi bonservissiz bitirmeye çalışırken Fred de alacaklarından vazgeçmeye karar verdi.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
2023'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Fred, sarı-lacivertli takımda 127 maçta 12 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.
Brezilya ekibi transferi bonservissiz bitirmeye çalışırken Fred de alacaklarından vazgeçmeye karar verdi.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
2023'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Fred, sarı-lacivertli takımda 127 maçta 12 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.