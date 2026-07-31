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Fred'in ayrılığı sadece onaya kaldı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, Atletico Mineiro'ya transfer olmak için onay bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 09:39
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Fred'in ayrılığı sadece onaya kaldı
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Brezilya'ta dönmek isteyen 33 yaşındaki orta saha Fred, Fenerbahçe'den kolaylık bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Atletico MG takımının temsilcileri ve Fred'in menajeri 10 günden fazla süredir İstanbul'da ve müzakereleri sürdürüyor.

Brezilya ekibi transferi bonservissiz bitirmeye çalışırken Fred de alacaklarından vazgeçmeye karar verdi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

2023'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen Fred, sarı-lacivertli takımda 127 maçta 12 gol ve 21 asistlik performans sergiledi. 

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