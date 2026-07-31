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Galatasaray'da Okan Buruk'tan acil talep!

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, yönetimden 10 numara transferinin çözülmesini istedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 08:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Okan Buruk'tan acil talep!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetimden acil 10 numara bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar transferde ağır kaldığı eleştirileri ile karşılaşırken hazırlık maçlarında da beklenen futbol ortaya koyulamadı.

Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde "Çok iyi 10 numara alacağız" açıklamasını yapsa da henüz net adımlar atılmadı.

Bernardo Silva, Can Uzun, Bruno Fernandes, Jamal Musiala, Julio Enciso gibi isimler gündemde dolaştı ancak henüz sonuç çıkmadı.

"ARTIK HAREKETE GEÇELİM"

Deneyimli teknik adamın, yönetimle yaptığı görüşmede lig başlamadan bu bölgeye transferin bitirilmesini istediği ve "Artık harekete geçelim" dediği öğrenildi.  

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