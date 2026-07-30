30 Temmuz
FC Midtjylland-Beşiktaş
20:00
30 Temmuz
H. Kralove-Tromsoe
20:00
30 Temmuz
CSKA Sofya-Qarabag FK
21:00
30 Temmuz
FC Inter Turku-Başakşehir
0-04'
30 Temmuz
FC Nordsjaelland-GAIS
20:00
30 Temmuz
Ludogorets -Hapoel Tel Aviv
21:00
30 Temmuz
Panathinaikos-Paksi SE
21:30

Trabzonspor'dan 18'lik yıldız hamlesi

Trabzonspor'un, 18 yaşındaki Venezuelalı stoper Marcos Maitan'ı transfer ettikten sonra kiralık göndermeyi planladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 16:41
Trabzonspor'dan 18'lik yıldız hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, genç ve potansiyelli oyunculara yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HT Spor'un haberine göre bordo-mavililer, Venezuela temsilcisi Monagas SC'de forma giyen 18 yaşındaki stoper Marcos Maitan'ın transferi için girişimlere başladı.

ALDIKTAN SONRA KİRALANACAK

Karadeniz ekibinin, genç savunmacının bonservisini aldıktan sonra gelişimini sürdürmesi ve düzenli forma şansı bulması amacıyla kiralık olarak başka bir takıma göndermeyi planladığı aktarıldı.

DEVLER PEŞİNDE

Öte yandan çıkan diğer haberlere göre Maitan'a Bayern Münih ile Aston Villa da ilgi gösteriyor.

PİYASA DEĞERİ 2,5 MİLYON EURO

2008 doğumlu Marcos Maitán'ın piyasa değeri 2,5 milyon Euro olarak gösteriliyor. 1,95 metre boyundaki sağ ayaklı stoperin Monagas SC ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.

Genç futbolcunun kontratında, kulübün kullanabileceği iki yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor. Venezuela'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Maitán, Venezuela U20 Milli Takımı'nda kaptanlık yaptı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.