Trabzonspor'dan 18'lik yıldız hamlesi

Trabzonspor, genç ve potansiyelli oyunculara yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HT Spor'un haberine göre bordo-mavililer, Venezuela temsilcisi Monagas SC'de forma giyen 18 yaşındaki stoper Marcos Maitan'ın transferi için girişimlere başladı.
ALDIKTAN SONRA KİRALANACAK
Karadeniz ekibinin, genç savunmacının bonservisini aldıktan sonra gelişimini sürdürmesi ve düzenli forma şansı bulması amacıyla kiralık olarak başka bir takıma göndermeyi planladığı aktarıldı.
DEVLER PEŞİNDE
Öte yandan çıkan diğer haberlere göre Maitan'a Bayern Münih ile Aston Villa da ilgi gösteriyor.
PİYASA DEĞERİ 2,5 MİLYON EURO
2008 doğumlu Marcos Maitán'ın piyasa değeri 2,5 milyon Euro olarak gösteriliyor. 1,95 metre boyundaki sağ ayaklı stoperin Monagas SC ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.
Genç futbolcunun kontratında, kulübün kullanabileceği iki yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor. Venezuela'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Maitán, Venezuela U20 Milli Takımı'nda kaptanlık yaptı.
ALDIKTAN SONRA KİRALANACAK
Karadeniz ekibinin, genç savunmacının bonservisini aldıktan sonra gelişimini sürdürmesi ve düzenli forma şansı bulması amacıyla kiralık olarak başka bir takıma göndermeyi planladığı aktarıldı.
DEVLER PEŞİNDE
Öte yandan çıkan diğer haberlere göre Maitan'a Bayern Münih ile Aston Villa da ilgi gösteriyor.
PİYASA DEĞERİ 2,5 MİLYON EURO
2008 doğumlu Marcos Maitán'ın piyasa değeri 2,5 milyon Euro olarak gösteriliyor. 1,95 metre boyundaki sağ ayaklı stoperin Monagas SC ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.
Genç futbolcunun kontratında, kulübün kullanabileceği iki yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor. Venezuela'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Maitán, Venezuela U20 Milli Takımı'nda kaptanlık yaptı.