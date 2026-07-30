Fenerbahçe Elendi mi? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tur Atladı mı?

Hayır. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmedi. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki mücadelesini sürdürüyor.

Fenerbahçe hangi turda mücadele ediyor?

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı. İlk maçta Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasının ardından tur için mücadelesini sürdürdü.

Elenirse Avrupa macerası bitecek mi?

Hayır. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenmesi halinde Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni tamamen sona ermiyor. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda elenen ekipler, yoluna UEFA Avrupa Ligi eleme aşamasından devam ediyor.

Fenerbahçe'nin hedefi ne?

Sarı-lacivertli ekip, uzun yıllardır hasret kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Bunun için 2. eleme turunun ardından kalan eleme turlarını da geçmesi gerekiyor.

Sonuç: Fenerbahçe Elendi mi?

Hayır. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elenmedi ve Avrupa kupalarındaki mücadelesine devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin turdaki durumu oynanacak veya tamamlanacak karşılaşmaların ardından netlik kazanacak.