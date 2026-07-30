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Beşiktaş'ta Salah için bir ihtimal daha var!

Beşiktaş'ın Muhammed Salah için yaptığı teklif masada kalırken, siyah-beyazlı yönetimin Mısırlı yıldızın menajeriyle yürütülen pazarlıklarda geri adım atmayı düşünmediği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 09:05
Haber: Sözcü
Beşiktaş'ta Salah için bir ihtimal daha var!
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Fiorentina ve Liverpool'a da kök söktüren Ramy Abbas, Kartal'ı da geri adım atmama ve rest stratejisi ile yıkacağını sanıyor ama yanılıyor. Mısırlı yıldıza en iyi teklifi veren kulüp olan siyah-beyazlılar, bu sinir harbini kazanır. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın rafa kaldırdığı Muhammed Salah transferi, tam bir sinir harbine dönüştü. Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas, bir psikolojik harp uzmanı. Geçmişte Fiorentina ve Liverpool ile yaşadığı krizlerde geri adım atmama ve rest çekme stratejisi uyguladı ve başarılı oldu. Aynı taktiği şimdi Beşiktaş'la yürüttüğü pazarlıklarda da kullanıyor.

ADALI GERİ ADIM ATMAZ

Ancak Abbas'ın bilmediği bir şey var: Başkan Serdal Adalı, üretilen suni kamuoyu baskısı ile Beşiktaş'ın prensiplerinden ödün vermez. Adalı zaten Salah'a en iyi teklifi veren kulübün Beşiktaş olduğunun bilincinde. Abbas, ABD ve Suudi Arabistan'dan beklediği teklifleri alamayacak. Sonunda Beşiktaş'ın şartlarını kabul edecek.

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