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4-0
29 Temmuz
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Nathan Ake: "Kendi kendimize maçı zorlaştırdık"

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake maç sonrası açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 23:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Nathan Ake: 'Kendi kendimize maçı zorlaştırdık'
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Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı Nathan Ake, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanan rövanş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KENDİ KENDİMİZE ZORLAŞTIRDIK" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Ana hedef buydu. Maça fena başlamadık, hızlıca bir gol bulduk. Golden sonra geri çekildik ve rakibi üstümüze çektik. Pozisyonlar verdik. Kendi kendimize maçı zorlaştırdık. İkinci yarı daha iyiydik. Pozisyonlara girip atamadık, atsak farklı olabilirdi."

"SKRINIAR HARİKA FUTBOLCU"

"Skriniar ile aramızdaki iletişim çok iyi. Şu ana kadar iyi iş çıkardık. Zaman zaman konuştuk. Kendisini insan olarak da seviyorum. Üst seviye, zeki bir oyuncu, topla da iyi, harika futbolcu. Haftalar geçtikçe daha iyi bir ikili olacağız."

"DAHA İYİ OLABİLİRDİK"

"Bence Milan çok tecrübeli bir oyuncu. Saha içerisinde bazı şeyleri daha iyi yapabilirdik. Önde baskıyı iyi yapamadığımız zaman savunmacılara iş düşüyor, takımı kompakt tutmalıyız. Rakibimizin üzerine gelmesine izin vermemeliydik. Daha fazla vakit geçirdikçe bu konularda daha iyi olacağız."

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