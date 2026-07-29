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Trezeguet'ten Salah'a; "Beşiktaş'a git"

Türkiye'de Trabzonspor, Kasımpaşa ve Başakşehir formaları giyen Mısırlı futbolcu Trezeguet, vatandaşı Muhammed Salah'a Beşiktaş için olumlu referanslarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 12:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trezeguet'ten Salah'a; 'Beşiktaş'a git'
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Futbol direktörü Önder Özen'in, "Şimdilik masadan kalktık" sözlerine rağmen Muhammed Salah, Beşiktaş'ın transfer gündeminden düşmüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş, Salah cephesine son teklifini iletti ve şartlarını net şekilde ortaya koydu. Başkan Serdal Adalı elinden gelen tüm fedakarlığı yaptı, artık karar tamamen Mısırlı yıldız ve temsilcisinde olacak.

EN GÜÇLÜ TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN

Salah'ın temsilcisi, Beşiktaş'ın teklifini oyuncuya tüm detaylarıyla aktarırken Avrupa'dan gelen teklifler arasında en güçlü teklifin siyah-beyazlılardan olduğu öğrenildi.

TREZEGUET REFERANS OLDU

Salah'ın eşi, İstanbul'da yaşama fikrine oldukça sıcak bakıyor. Türkiye'de Trabzonspor, Kasımpaşa ve Başakşehir formaları giyen Trezeguet de Salah'a İstanbul ve Beşiktaş konusunda olumlu referanslar verdi.

Beşiktaş'ın teklifi henüz reddedilmiş değil, tarafların kısa süre içerisinde nihai kararını vermesi bekleniyor. [A Spor]

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