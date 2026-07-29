Okan Buruk'tan Sacha Boey'a veto

Wilfried Singo'ya gelen teklifler sonrası sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in yollarını ayıracağını açıkladığı isimlerden biri olan Sacha Boey'un Galatasaray'a önerildiği öğrenildi.
OKAN BURUK'TAN VETO
Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak takıma katılan Fransız sağ bek için gelen öneriye teknik direktör Okan Buruk'un soğuk baktığı öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada yeni yabancı kuralı nedeniyle geçen sezon kiralanan Sacha Boey ve Noa Lang gibi isimler konusunda adım atamadıklarını dile getirmişti.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Sacha Boey, forma şansı bulduğu 17 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
OKAN BURUK'TAN VETO
Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak takıma katılan Fransız sağ bek için gelen öneriye teknik direktör Okan Buruk'un soğuk baktığı öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada yeni yabancı kuralı nedeniyle geçen sezon kiralanan Sacha Boey ve Noa Lang gibi isimler konusunda adım atamadıklarını dile getirmişti.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Sacha Boey, forma şansı bulduğu 17 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.