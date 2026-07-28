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Cucurella sözünü tuttu! De la Fuente'yi dövme yaptırdı

İspanya'nın Dünya Kupası zaferi sonrası verdiği sözü unutmayan Marc Cucurella, Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin yüzünü vücuduna dövme yaptırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 18:15 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 18:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cucurella sözünü tuttu! De la Fuente'yi dövme yaptırdı
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İspanya Milli Takımı'nın yıldız savunmacısı Marc Cucurella, verdiği sözü Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından yerine getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Cucurella, Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin yüzünü vücuduna dövme yaptırdı.



Başarılı sol bek, turnuva öncesinde yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'nı kazanırsak Luis de la Fuente'nin yüzünü dövme yaptıracağım." ifadelerini kullanmıştı.

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