Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oluyor!

Alanyaspor'dan ayrılan Güven Yalçın'ın kariyerine Süper Lig'de devam etmesi bekleniyor. Sözleşmesini fesheden 27 yaşındaki golcünün, Kasımpaşa ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KASIMPAŞA YOLUNDA
Geçtiğimiz yaz Genoa'dan ayrılarak Alanyaspor'a transfer olan Güven Yalçın'ın yeni adresinin Kasımpaşa olacağı iddia edildi. Daha önce Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formalarını da giyen 27 yaşındaki futbolcunun yeniden İstanbul'a dönmeye hazırlandığı belirtildi.
ALANYASPOR'DAN AYRILDI
Alanyaspor, Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Geride kalan sezonda Akdeniz ekibiyle 34 maça çıkan deneyimli oyuncu, 9 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Kasımpaşa ile anlaşma sağladığı öne sürülen Güven Yalçın'ın önümüzdeki saatlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Geçtiğimiz yaz Genoa'dan ayrılarak Alanyaspor'a transfer olan Güven Yalçın'ın yeni adresinin Kasımpaşa olacağı iddia edildi. Daha önce Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formalarını da giyen 27 yaşındaki futbolcunun yeniden İstanbul'a dönmeye hazırlandığı belirtildi.
ALANYASPOR'DAN AYRILDI
Alanyaspor, Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Geride kalan sezonda Akdeniz ekibiyle 34 maça çıkan deneyimli oyuncu, 9 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Kasımpaşa ile anlaşma sağladığı öne sürülen Güven Yalçın'ın önümüzdeki saatlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.