28 Temmuz
KuPS Kuopio -Sabah FK
18:00
28 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Mjaellby
19:00
28 Temmuz
Dinamo Zagreb-Thun
21:00
28 Temmuz
NK Celje-Egnatia
21:15
28 Temmuz
Heart of Midlothian-Sturm Graz
21:45
28 Temmuz
Shamrock -Ararat Armenia
22:00
28 Temmuz
Apollon Limassol-Dila Gori
20:00
28 Temmuz
Riga FC-FK Vardar
20:00
28 Temmuz
CSKA 1948-Spartak Trnava
20:30
28 Temmuz
Drita-Floriana
21:00
28 Temmuz
Rizespor-Hull City
19:00
28 Temmuz
Real Madrid-Leganes
19:00
28 Temmuz
Aston Villa-Real Sociedad
21:30
28 Temmuz
Stoke City-Everton
21:45

Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oluyor!

Alanyaspor ile yollarını ayıran Güven Yalçın'ın, Kasımpaşa ile anlaşma sağladığı ve kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 13:06
Fotoğraf: X.com
Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oluyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Alanyaspor'dan ayrılan Güven Yalçın'ın kariyerine Süper Lig'de devam etmesi bekleniyor. Sözleşmesini fesheden 27 yaşındaki golcünün, Kasımpaşa ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KASIMPAŞA YOLUNDA

Geçtiğimiz yaz Genoa'dan ayrılarak Alanyaspor'a transfer olan Güven Yalçın'ın yeni adresinin Kasımpaşa olacağı iddia edildi. Daha önce Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formalarını da giyen 27 yaşındaki futbolcunun yeniden İstanbul'a dönmeye hazırlandığı belirtildi.

ALANYASPOR'DAN AYRILDI

Alanyaspor, Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Geride kalan sezonda Akdeniz ekibiyle 34 maça çıkan deneyimli oyuncu, 9 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Kasımpaşa ile anlaşma sağladığı öne sürülen Güven Yalçın'ın önümüzdeki saatlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.