Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen siyah beyazlı kulüp, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dün Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo İtaliano ve Futbol Direktörü Önder Özen'le bir toplantı yaptı. Zirvede yapılacak transfer hamleleri ve bunların ekonomik boyutlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta kritik transfer zirvesi!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Vincenzo Italiano ve Önder Özen transfer gündemi için bir araya geldi.
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Beşiktaş
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