Beşiktaş'tan Leo Pereira için resmi teklif!

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına yapılacak takviye için çalışmalarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, Flamengo forması giyen 30 yaşındaki stoper Leo Pereira için resmi teklifini sundu.
BEŞİKTAŞ'TAN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Brezilyalı gazeteci Venê Casagrande'nin haberine göre Beşiktaş, Leo Pereira için Flamengo'ya 10 milyon Euro'luk resmi teklif iletti.
Siyah-beyazlıların, Brezilya kulübünün yanıtını beklediği aktarıldı.
SOL STOPERDE GÖREV YAPIYOR
Leo Pereira, ağırlıklı olarak sol stoper pozisyonunda görev yapıyor. Sol ayağını etkili kullanan 1,89 metre boyundaki futbolcu, geriden yaptığı paslar ve hava toplarındaki performansıyla öne çıkıyor.
2020 yılından bu yana Flamengo forması giyen Pereira'nın piyasa değerinin 12 milyon Euro olduğu belirtildi.
FLAMENGO İLE ÇOK SAYIDA KUPA KAZANDI
Brezilyalı futbolcu, Flamengo formasıyla 2 lig şampiyonluğu, 2 Brezilya Süper Kupası, 1 Sudamericana, 2 Libertadores ve 3 Brezilya Kupası kazandı.
Beşiktaş'ta daha önce Ronaldo, Zago ve Marcelo gibi Brezilyalı stoperler forma giymiş ve kazanılan şampiyonluklarda rol oynamıştı.
BEŞİKTAŞ'TAN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Brezilyalı gazeteci Venê Casagrande'nin haberine göre Beşiktaş, Leo Pereira için Flamengo'ya 10 milyon Euro'luk resmi teklif iletti.
Siyah-beyazlıların, Brezilya kulübünün yanıtını beklediği aktarıldı.
SOL STOPERDE GÖREV YAPIYOR
Leo Pereira, ağırlıklı olarak sol stoper pozisyonunda görev yapıyor. Sol ayağını etkili kullanan 1,89 metre boyundaki futbolcu, geriden yaptığı paslar ve hava toplarındaki performansıyla öne çıkıyor.
2020 yılından bu yana Flamengo forması giyen Pereira'nın piyasa değerinin 12 milyon Euro olduğu belirtildi.
FLAMENGO İLE ÇOK SAYIDA KUPA KAZANDI
Brezilyalı futbolcu, Flamengo formasıyla 2 lig şampiyonluğu, 2 Brezilya Süper Kupası, 1 Sudamericana, 2 Libertadores ve 3 Brezilya Kupası kazandı.
Beşiktaş'ta daha önce Ronaldo, Zago ve Marcelo gibi Brezilyalı stoperler forma giymiş ve kazanılan şampiyonluklarda rol oynamıştı.