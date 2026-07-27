27 Temmuz
Galatasaray-Venezia
21:00
27 Temmuz
Randers FC-Silkeborg
20:00
27 Temmuz
Rosenborg-Fredrikstad
20:00
27 Temmuz
Stabaek-Hoedd
20:00
27 Temmuz
Haecken-AIK
20:00

Beşiktaş'tan Leo Pereira için resmi teklif!

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki stoper Leo Pereira için Flamengo'ya resmi teklif yaptığı ve Brezilya kulübünün yanıtını beklediği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 17:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Leo Pereira için resmi teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına yapılacak takviye için çalışmalarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, Flamengo forması giyen 30 yaşındaki stoper Leo Pereira için resmi teklifini sundu.

BEŞİKTAŞ'TAN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Brezilyalı gazeteci Venê Casagrande'nin haberine göre Beşiktaş, Leo Pereira için Flamengo'ya 10 milyon Euro'luk resmi teklif iletti.

Siyah-beyazlıların, Brezilya kulübünün yanıtını beklediği aktarıldı.

SOL STOPERDE GÖREV YAPIYOR

Leo Pereira, ağırlıklı olarak sol stoper pozisyonunda görev yapıyor. Sol ayağını etkili kullanan 1,89 metre boyundaki futbolcu, geriden yaptığı paslar ve hava toplarındaki performansıyla öne çıkıyor.

2020 yılından bu yana Flamengo forması giyen Pereira'nın piyasa değerinin 12 milyon Euro olduğu belirtildi.

FLAMENGO İLE ÇOK SAYIDA KUPA KAZANDI

Brezilyalı futbolcu, Flamengo formasıyla 2 lig şampiyonluğu, 2 Brezilya Süper Kupası, 1 Sudamericana, 2 Libertadores ve 3 Brezilya Kupası kazandı.

Beşiktaş'ta daha önce Ronaldo, Zago ve Marcelo gibi Brezilyalı stoperler forma giymiş ve kazanılan şampiyonluklarda rol oynamıştı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.