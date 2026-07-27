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Kocaelispor, Churlinov'un sözleşmesini feshetti

Kocaelispor, Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu Darko Churlinov ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Churlinov, geçen sezon yeşil-siyahlı formayla 30 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 17:04
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, Churlinov'un sözleşmesini feshetti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Darko Churlinov ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-siyahlı kulüp, Kuzey Makedonyalı futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

"SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ"

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Darko Churlinov'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Darko Churlinov'a emekleri için teşekkür ederiz."

30 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Darko Churlinov, geçen sezon Kocaelispor formasıyla 30 karşılaşmada görev yaptı.

Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu, bu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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