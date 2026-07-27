Kocaelispor, Churlinov'un sözleşmesini feshetti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Darko Churlinov ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-siyahlı kulüp, Kuzey Makedonyalı futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.
"SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ"
Kocaelispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Darko Churlinov'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Darko Churlinov'a emekleri için teşekkür ederiz."
30 MAÇTA 6 GOLE KATKI
Darko Churlinov, geçen sezon Kocaelispor formasıyla 30 karşılaşmada görev yaptı.
Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu, bu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
"SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ"
Kocaelispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Darko Churlinov'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Darko Churlinov'a emekleri için teşekkür ederiz."
30 MAÇTA 6 GOLE KATKI
Darko Churlinov, geçen sezon Kocaelispor formasıyla 30 karşılaşmada görev yaptı.
Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu, bu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.