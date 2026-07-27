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Galatasaray'dan Ivanovic için teklif hazırlığı!

Galatasaray, Franjo Ivanovic transferi için Benfica'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 08:56
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Ivanovic için teklif hazırlığı!
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Sarı-kırmızılıların Benfica forması giyen Franjo Ivanovic için temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un çok beğendiği ve kadrosunda görmek istediği 22 yaşındaki Hırvat golcünün durumunu yakından takip eden yönetimin bu hafta Portekiz ekibiyle masaya oturup teklif yapacağı öğrenildi.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Sarı-kırmızılı kurmayların Ivanovic için şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacağı belirtiliyor. Benfica'da Pavlidis ve Duran'ın arkasında 3. forvet konumunda bulunan genç golcünün de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Galatasaray scout ekibinin genç forveti Union Saint-Gilloise'de oynadığı dönemlerde raporladığı ancak oyuncunun Belçika ekibinden Benfica'ya transfer olduğu öğrenildi. 10+4 kuralına da uyan oyuncuyu bu kez elinden kaçırmak istemeyen yönetim, bu hafta yapacağı görüşmelerin ardından transferi tamamlamayı hedefliyor.

PORTEKİZ PERFORMANSI

Benfica'ya geçen yıl imza atan 22 yaşındaki futbolcu, Portekiz ekibinde 43 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

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