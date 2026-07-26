Yalçın Kayan'dan Avrupa mesajı: 'Alışkanlık hâline getireceğiz'

Sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor'un orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, kamp süreci ve takımın yeni sezon hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kayan, Samsunspor'un Avrupa kupalarında düzenli olarak yer alan bir takım hâline gelmesini istediklerini belirtti.
"AVRUPA'YI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"
Geçen sezon takımın Avrupa kupalarında önemli bir performans sergilediğini söyleyen Yalçın Kayan, şu ifadeleri kullandı:
"Takım gerçekten Avrupa'yı hak eden bir performans ortaya koydu. Avrupa'da çok önemli işler yaptı ve ülkemize puan kazandırdı. Bu sezon hedefimiz yine aynı."
Kayan, "Samsunspor'un Avrupa kupalarında yer almasını artık bir alışkanlık hâline getirmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve yeniden Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz." dedi.
"KARİYERİMİN EN AĞIR KAMPLARINDAN BİRİ"
Hollanda kampının yoğun geçtiğini belirten Kayan, fiziksel açıdan zorlu bir hazırlık dönemi yaşadıklarını söyledi.
"Yaklaşık 10 yıldır profesyonel futbol oynuyorum. Yaptığım en ağır fiziksel antrenmanların bu kamp döneminde olduğunu söyleyebilirim. Bunun karşılığını sezon başladığında sahada alacağımıza inanıyorum."
TARAFTARA MÜCADELE SÖZÜ
Samsunspor taraftarına sahada son ana kadar mücadele eden bir takım izleteceklerini ifade eden Kayan, şöyle konuştu:
"Taraftarlarımız şundan emin olsun; biz sahada elimizden gelenin fazlasını yapacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızın görmek istediği mücadeleyi sahaya yansıtacağız."
TAKIMDA UYUM ÜST SEVİYEDE
Takım içindeki aile ortamının güçlü olduğunu belirten Yalçın Kayan, yeni transferlerin kısa sürede uyum sağladığını söyledi.
Kayan, kendisinin de takıma adaptasyon sürecini kısa sürede tamamladığını sözlerine ekledi.
"AVRUPA'YI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"
Geçen sezon takımın Avrupa kupalarında önemli bir performans sergilediğini söyleyen Yalçın Kayan, şu ifadeleri kullandı:
"Takım gerçekten Avrupa'yı hak eden bir performans ortaya koydu. Avrupa'da çok önemli işler yaptı ve ülkemize puan kazandırdı. Bu sezon hedefimiz yine aynı."
Kayan, "Samsunspor'un Avrupa kupalarında yer almasını artık bir alışkanlık hâline getirmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve yeniden Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz." dedi.
"KARİYERİMİN EN AĞIR KAMPLARINDAN BİRİ"
Hollanda kampının yoğun geçtiğini belirten Kayan, fiziksel açıdan zorlu bir hazırlık dönemi yaşadıklarını söyledi.
"Yaklaşık 10 yıldır profesyonel futbol oynuyorum. Yaptığım en ağır fiziksel antrenmanların bu kamp döneminde olduğunu söyleyebilirim. Bunun karşılığını sezon başladığında sahada alacağımıza inanıyorum."
TARAFTARA MÜCADELE SÖZÜ
Samsunspor taraftarına sahada son ana kadar mücadele eden bir takım izleteceklerini ifade eden Kayan, şöyle konuştu:
"Taraftarlarımız şundan emin olsun; biz sahada elimizden gelenin fazlasını yapacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızın görmek istediği mücadeleyi sahaya yansıtacağız."
TAKIMDA UYUM ÜST SEVİYEDE
Takım içindeki aile ortamının güçlü olduğunu belirten Yalçın Kayan, yeni transferlerin kısa sürede uyum sağladığını söyledi.
Kayan, kendisinin de takıma adaptasyon sürecini kısa sürede tamamladığını sözlerine ekledi.