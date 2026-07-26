McLaren pilotu Lando Norris, pole pozisyonundan başladığı Macaristan Grand Prix'sini kazanarak sezonun ilk, kariyerinin 12. zaferine ulaştı. Max Verstappen ikinci, Kimi Antonelli ise üçüncü sırada yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarış, 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.
NORRIS'TEN POLEDEN ZAFERE
Pole pozisyonundan yarışa başlayan son şampiyon Lando Norris, 1 saat 39 dakika 56.180 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Büyük Britanyalı pilot, bu sonuçla sezonun ilk, Formula 1 kariyerinin ise 12. yarış galibiyetini elde etti.
VERSTAPPEN İKİNCİ, ANTONELLI ÜÇÜNCÜ
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, liderin 15.080 saniye gerisinde ikinci oldu.
Mercedes adına yarışan İtalyan pilot Kimi Antonelli ise Norris'in 18.728 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
SIRADAKİ YARIŞ HOLLANDA'DA
Formula 1 sezonu, yaz arasının ardından 23 Ağustos Pazar günü koşulacak Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek.
ÇEKYA CUMHURBAŞKANI FOTO MUHABİRLİĞİ YAPTI
Motorsport'un haberine göre Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Macaristan Grand Prix'sinde foto muhabiri olarak görev yaptı.
PİLOTLAR KLASMANI
1. Kimi Antonelli: 219 puan
2. Lewis Hamilton: 169 puan
3. George Russell: 160 puan
4. Charles Leclerc: 138 puan
5. Lando Norris: 128 puan
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 379 puan
2. Ferrari: 307 puan
3. McLaren: 220 puan
4. Red Bull: 177 puan
5. Racing Bulls: 66 puan
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarış, 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.
NORRIS'TEN POLEDEN ZAFERE
Pole pozisyonundan yarışa başlayan son şampiyon Lando Norris, 1 saat 39 dakika 56.180 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Büyük Britanyalı pilot, bu sonuçla sezonun ilk, Formula 1 kariyerinin ise 12. yarış galibiyetini elde etti.
VERSTAPPEN İKİNCİ, ANTONELLI ÜÇÜNCÜ
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, liderin 15.080 saniye gerisinde ikinci oldu.
Mercedes adına yarışan İtalyan pilot Kimi Antonelli ise Norris'in 18.728 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
SIRADAKİ YARIŞ HOLLANDA'DA
Formula 1 sezonu, yaz arasının ardından 23 Ağustos Pazar günü koşulacak Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek.
ÇEKYA CUMHURBAŞKANI FOTO MUHABİRLİĞİ YAPTI
Motorsport'un haberine göre Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Macaristan Grand Prix'sinde foto muhabiri olarak görev yaptı.
PİLOTLAR KLASMANI
1. Kimi Antonelli: 219 puan
2. Lewis Hamilton: 169 puan
3. George Russell: 160 puan
4. Charles Leclerc: 138 puan
5. Lando Norris: 128 puan
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 379 puan
2. Ferrari: 307 puan
3. McLaren: 220 puan
4. Red Bull: 177 puan
5. Racing Bulls: 66 puan