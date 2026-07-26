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Karşıyaka potasında Markovic geliyor!

Karşıyaka'nın, başantrenörlük görevi için Nenad Markovic ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 13:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka potasında Markovic geliyor!
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenörlük görevi için ismi gündeme gelen Boşnak çalıştırıcı Nenad Markovic'in yarın İzmir'e gelerek yeşil-kırmızılı yönetimle masaya oturacağı belirtildi. Karşıyaka'da daha önce 2016-17 sezonunda görev yapan Markovic'in imzaya yakın olduğu ifade edildi. Süreçte eski başkanlardan Turgay Büyükkarcı'nın önemli rol oynadığı kaydedildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son olarak Yunanistan'da Panionios takımını çalıştıran 58 yaşındaki koçun 9 yıl sonra Kaf-Kaf'ta yeniden göreve başlaması bekleniyor. Öte yandan hafta içinde yapılan karşılıklı açıklamalar sonrası takımı ligde tutan başantrenör Ahmet Kandemir'le ipleri koparan, genel menajerlik görevine ise Selim Çınar'ı getirme kararı alan şube yönetimi, genel menajer Çağlar Karabulut'un sözleşmesini tek taraflı feshetti.

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