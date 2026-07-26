TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da yönetim oluşturma çabası içine giren ancak isimleri gizli tutulan çalışma grubunun 31 Temmuz'a kadar olumlu ya da olumsuz bir sonuç açıklayacağı duyurulurken, yönetimsel belirsizlik nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına başlayamayan siyah-beyazlılarda teknik ekibin kaderi de netleşmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezon İzmir temsilcisini kümede tutmayı başaran teknik direktör Mehmet Can Karagöz'ün sözleşmesi sona ererken, genç teknik adamın takımın başında kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Yarın topbaşı yapması planlanan siyah-beyazlı ekibin, teknik direktör belirsizliği nedeniyle sahaya inmesinin gecikebileceği ifade edildi.
Altay'da teknik ekip belirsiz
Altay'da teknik direktör Mehmet Can Karagöz'ün geleceği belirsizliğini koruyor.
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