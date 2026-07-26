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Galatasaray'dan savunmaya Yusuf Akçiçek hamlesi!

Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif yaratmak isteyen Galatasaray, Yusuf Akçiçek için Al Hilal ile temaslara başladı. Suudi Arabistan ekibi de bu teklife olumlu yaklaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 11:08
Haber: Sabah
Galatasaray'dan savunmaya Yusuf Akçiçek hamlesi!
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Savunmasını genç bir isimle takviye ederek Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif yaratmak isteyen Galatasaray, eski yıldızını yeniden gündemine aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen ancak daha sonra ezeli rakibi Fenerbahçe'ye giden Yusuf Akçiçek, geçen yıl ise 22 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yolunu tutmuştu.

Burada istediği şansı bulamayan 20 yaşındaki futbolcu için Galatasaray harekete geçti.

Hem yerli olması hem de altyapıdan yetişmesi Yusuf'u daha değerli kılıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TEMASLAR BAŞLADI

Teknik direktör Okan Buruk'un da savunmada iyi bir çözüm olacağını düşündüğü Yusuf Akçiçek için Al Hilal ile temaslar başladı.

AL HILAL OLUMLU YAKLAŞTI

Genç oyuncuyu kiralamak isteyen Galatasaray'a Suudi Arabistan ekibi de olumlu yaklaştı.

12 MAÇTA OYNAMIŞTI

Geçen sezon sadece 12 maçta 616 dakika şans bulan genç oyuncu da ayrılarak yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor.

Sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu yer almayacak ve Yusuf'un sergileyeceği performansa göre durumu değerlendirilecek.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Yusuf Akçiçek'in güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

20 yaşındaki futbolcunun Al-Hilal ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

 

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