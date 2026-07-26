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Fenerbahçe'de Rafael Leao için kritik hafta!

Fenerbahçe, Milan forması giyen Rafael Leao transferinde önemli aşama kaydederken, sarı-lacivertli yöneticilerin gelecek hafta Milano'da görüşmeler gerçekleştireceği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 10:50
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'de Rafael Leao için kritik hafta!
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Fenerbahçe, yaz transfer döneminde ses getirecek bir hamle için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, Milan'ın yıldız kanat oyuncusu Rafael Leao'nun transferinde en ciddi aday konumunda bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MİLANO'DA KRİTİK ZİRVE

La Gazzetta'nın haberine göre Fenerbahçe temsilcileri, transferin şartlarını görüşmek üzere gelecek hafta özel uçakla Milano'ya gidecek. Haberde, Milan'ın Portekizli yıldız için yaklaşık 40 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

LEAO'DAN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Öte yandan DAZN Portugal'ın, "Rafael Leao Türkiye'ye imza atmaya yakın." haberine yıldız futbolcu sosyal medya üzerinden, "Sezon öncesi hazırlıklarıma başlamak üzereyim." yanıtını verdi.

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