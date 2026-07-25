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Filenin Sultanları tarih yazdı, üçüncü kez finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i set vermeden mağlup etti. Tarihinde üçüncü kez finale yükselen Filenin Sultanları, yarın Brezilya karşısında ikinci şampiyonluğunu arayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 16:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları tarih yazdı, üçüncü kez finalde
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde Çin'i 3-0 mağlup ederek tarihinde üçüncü kez finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekiple mücadele eden ay-yıldızlılar, setleri 25-21, 25-15 ve 25-20 kazandı.

ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE

Çin karşısında set vermeden galip gelen Türkiye, 2018 ve 2023'ün ardından VNL'de üçüncü kez adını finale yazdırdı.

Milliler, bu sonuçla organizasyondaki dördüncü madalyasını da garantiledi.

FİNALDE RAKİP BREZİLYA

Ay-yıldızlı ekip, finalde dünya sıralamasının ikinci basamağında bulunan Brezilya ile karşılaşacak.

Altın madalya mücadelesi yarın Türkiye saatiyle 14.30'da oynanacak.

RÖVANŞ İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Türkiye, Brezilya'ya geçen yıl düzenlenen VNL'de 3-1, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncülük maçında da aynı skorla mağlup olmuştu.

Filenin Sultanları, finalde bu karşılaşmaların rövanşını almak için mücadele edecek.

Brezilya ise daha önce dört kez kaybettiği VNL finalinde beşinci kez sahaya çıkacak ve organizasyondaki ilk şampiyonluğunu arayacak.

HEDEF İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Türkiye, 2018'den bu yana üst üste sekizinci kez yer aldığı VNL final etabında ikinci altın madalyasını kazanmayı hedefliyor.

Ay-yıldızlı ekip, 2023'te Çin'i finalde mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Türkiye, 2018'de ise ABD'ye kaybederek gümüş madalya elde etmişti.

Daha önce VNL'de birer altın, gümüş ve bronz madalya kazanan milliler, 2026 yılında altın veya gümüş madalya sayısını ikiye çıkaracak.

ÇİN'E YİNE GEÇİT YOK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'e karşı son yıllarda yakaladığı üstünlüğü sürdürdü.

Türkiye, 2023 VNL finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olmuş, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde ise rakibini 3-2 mağlup ederek tur atlamıştı.

Filenin Sultanları, bu kez Çin'i kendi seyircisi önünde 3-0 yenerek finale yükseldi.

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