Galatasaray'da Osimhen'e ihtar geldi! Yönetim vergiyi ödedi

Galatasaray'da bazı futbolcuların gelir vergisinin kulüp tarafından ödendiği bir bankanın Victor Osimhen'e gönderdiği ihtarname sonrası ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların Osimhen'in gelir vergisini ödememesi üzerine yıldız futbolcuya ihtarname geldi.
VERGİ ÖDENDİ
Yıldız futbolcunun durumu bildirmesi üzerine vergi yatırıldı.
Bu olay sonrası sarı-kırmızılı kulübün bazı oyuncuların gelir vergisini üstlendiği gün yüzüne çıkarken yönetim futbolculara çekler verildiği ve bunların karşılıksız çıktığı iddialarını ise yalanladı.
VERGİ ÖDENDİ
Yıldız futbolcunun durumu bildirmesi üzerine vergi yatırıldı.
Bu olay sonrası sarı-kırmızılı kulübün bazı oyuncuların gelir vergisini üstlendiği gün yüzüne çıkarken yönetim futbolculara çekler verildiği ve bunların karşılıksız çıktığı iddialarını ise yalanladı.